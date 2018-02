Attention à ne pas idôlatrer Xi

Le Parti Communiste chinois souhaite supprimer de la constitution la règle qui limite la présidence du parti à un maximum de deux mandats consécutifs. Cette initiative ouvre un boulevard à Xi Jinping car elle lui permettrait de rester président à vie. Cette concentration de pouvoir aux mains d’un seul homme n’a jamais été aussi grande depuis l’époque de Mao. Avec le culte de « Xi », les tensions géopolitiques pourraient s’intensifier.

Pourtant, les résultats obtenus par Xi au niveau macro-économique durant son premier mandat de cinq ans, entre 2012 et 2017, semblaient plutôt médiocres. Il avait annoncé des réformes en profondeur. Il s’est contenté de changements à la marge. Le nouveau président a eu d’autres chats à fouetter. Juste avant son entrée en fonction, il a rédigé un rapport présenté au Congrès national du Parti en 2012. Les défis les plus importants pour les années à venir, soulignait Hun Jintao, son prédécesseur, consistaient à lutter contre la corruption et à retrouver de la discipline au sein du Parti Communiste. Xi Jinping a compris ce qui l’attendait.

Classe moyenne insatisfaite

Il était crucial de procéder à des réformes pour que le pays puisse conserver la politique du parti unique. Entre 2000 et aujourd’hui, la classe moyenne chinoise, qui consomme en moyenne entre 6 et 20 dollars par jour, s’est développée dans la société chinoise, pour passer de 10% de la population à près de 45% aujourd’hui. La classe moyenne, qui avait des attentes très élevées envers le Parti Communiste, n’a constaté qu’une augmentation des inégalités de revenus, une qualité de vie désastreuse et une corruption omniprésente. Exercer le contrôle centralisé d’un pays dont la superficie est proche de celle de l’Europe des 28, représente en effet un immense défi.

Xi s’est retroussé les manches et s’est fixé trois objectifs pour son premier mandat :

Centralisation du contrôle politique pour une mise en œuvre efficace des choix politiques ;

Amélioration de l’administration publique pour apaiser les citoyens chinois ;

Restructuration de l’économie pour stabiliser la croissance, l’augmentation de la productivité devant compenser la forte baisse de la population active.

Ces trois objectifs ont été atteints au cours des cinq dernières années. La croissance économique oscille autour de 7%. La transition d’une économie axée sur les investissements vers une économie tirée par la consommation a eu lieu et se poursuit. Le problème de corruption a été pris en main, ainsi que les rivaux politiques de Xi. Le président a également renforcé son emprise sur l’Armée Populaire de Libération, sur base des mots prononcés par Mao Zedong : « Le pouvoir est au bout du fusil. »

Prise de pouvoir

Xi a récolté un immense capital politique auprès des citoyens et l’a monnayé pendant le XIXe Congrès du Parti d’octobre 2017. La pensée de Xi sur « l’économie socialiste à la chinoise de la nouvelle ère », a été inscrite dans la constitution. Seuls Mao et Deng Xiaoping avaient eu droit à un tel honneur.

Au sein du Comité Permanent du Politburo – qui compte sept membres – c’est la fraction de Xi qui domine, ce qui lui permet de fixer ses priorités. Par ailleurs, Xi a nommé un de ses loyaux partisans à la tête de la Commission Centrale d’Inspection Disciplinaire (CCID), le chien de garde interne du parti. La CCID contrôle la mise en œuvre des lois et directives édictées par le parti et a les dents longues. Non seulement elle a la capacité d’infliger de lourdes amendes, mais elle dispose désormais du pouvoir de licencier et d’infliger des peines de prison.

Risques géopolitiques

Le dernier fait d’armes de Xi lors du récent Congrès du Parti fut de ne pas nommer un successeur possible au sein du Politburo, transgressant ainsi une importante règle du parti. Deng Xiaoping avait créé cette règle pour assurer une transmission progressive du pouvoir, afin de prévenir une répétition de la lutte de pouvoir qui a suivi le décès de Mao. Xi disposait donc d’un sérieux atout pour choisir lui-même son successeur.

Ce candidat semble donc aujourd’hui être lui-même. Au cours des derniers mois, Xi Jinping s’est approprié énormément de pouvoir. Parallèlement à la proposition de supprimer la limite du nombre de mandats successifs, la Chine a également tendance à glisser d’un Etat à parti unique vers une autocratie. Le pouvoir des institutions politiques a été vidé de sa substance par la toute-puissance de Xi. Une autre proposition de mise en place d’une Commission Nationale de Contrôle, qui promulgue la directive anti-corruption avec le Parti Communiste chinois, confirme que Xi souhaite encore renforcer son pouvoir.

La concentration d’un tel pouvoir aux mains d’un seul homme – quel qu’il soit – est une situation dangereuse, en particulier dans un monde où l’autocratie (Turquie, Russie) et les leaders populistes (Hongrie, Pologne) ne cessent de gagner du terrain. Car le culte de Xi augmente non seulement les risques politiques en Chine, mais dans le monde entier.

Koen De Leus (né en 1969 à Bonheiden) est diplômé en sciences commerciales de la Saint Aloysius Economics High School (EHSAL).

À partir de 1998, en tant qu’analyste pour Tijd Beursmedia, il est étroitement associé à la création et au calcul d’indices sectoriels européens. Entre 2004 et janvier 2006, il exerce la fonction d’économiste en chef au sein de Uitgeversbedrijf Tijd, l’éditeur du journal économique et financier De Tijd et du journal pour investisseurs De Belegger.

De 2006 à juillet 2012, Koen Deleus assume la fonction de stratège des marchés chez Bolero, courtier en ligne de KBC Securities. Au mois d’août 2012, il cède sa place pour occuper le poste d’économiste principal de la société mère KBC. Depuis 2016, il remplit la fonction d’économiste en chef au sein de BNP Paribas Fortis.

Il est également conférencier en finance comportementale pour la formation Investment Management de l’EHSAL Management School, et est régulièrement invité sur le plateau de programmes d’actualités des chaînes de télévision VRT, Kanaal Z et Tijd.tv, ou à la radio. En outre, il est souvent cité dans la presse financière.

En collaboration avec l’auteur Paul Huybrechts, il a publié en 2006 un livre intitulé « Au pays des vieux » (Naar Grijsland), qui analyse en profondeur les conséquences sociales et économiques du vieillissement de la population. Le livre était l’une des trois œuvres nominées pour le prix ABN Amro du meilleur livre de non-fiction de l’année. En 2012, il a publié « Les règles d’or en bourse » (Gouden Beursleuzen), ouvrage dans lequel il a étudié et mis à jour les conseils boursiers des meilleurs investisseurs mondiaux et examiné les pièges émotionnels les plus courants auxquels sont confrontés les investisseurs.

En juin 2017, il a publié son troisième et plus récent livre, intitulé « L’économie des gagnants: défis et opportunités de la révolution digitale ». L’auteur y passe en revue les principales implications macro-économiques et sociales (productivité, emploi, inégalité, investissement) de la quatrième révolution industrielle auxquelles nous sommes amenés à faire face.