Attention aux cambriolages de la Saint-Sylvestre

La zone de police Boraine, active sur les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain, constate une légère hausse des cambriolages pendant les mois de décembre et de janvier, comme ceux de juillet et d’août. La raison est simple : l’absence des occupants dans les habitations pendant les fêtes ou les congés.

Vincent Dascotte, criminologue et responsable du service d’appui au développement la zone de police Boraine, donne quelques conseils. « Ce qui est certain, c’est que les cambrioleurs observent si la maison est occupée ou pas. Alors, si vous êtes absent à la Saint-Sylvestre, il est important de faire croire qu’il y a de la vie dans votre maison. Il faut laisser une lumière allumée, un fond sonore aussi… Rien que ces petites mesures peuvent être dissuasives. »

En cas d’absence prolongée, les citoyens peuvent également compléter un document en ligne ou se trouvant dans les commissariats. « Cela nous permet de nous organiser pour prévoir des passages de la police dans les rues et les quartiers où les personnes s’absentent », glisse encore Vicnent Dascotte. « Il faut dire que la police est très présente sur le terrain pendant les fêtes de fin d’année. Il y a les contrôles alcoolémie dans le cadre de la campagne Bob et également les contrôles dits Sapins qui visent à sécuriser les commerces. »