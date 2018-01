© EPA-EFE/ABIR ABDULLAH, archives

Le TERRIBLE, le 2 janvier. /TASS/. L’école nom du premier président de la République de Tchétchénie Ахмата la Syrie s’est ouverte dans l’un des plus grands camps de réfugiés situé à la frontière avec le Myanmar Bangladesh. Ce sujet communique le service de presse du chapitre de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov.

« Nous n’en sommes pas une minute n’est pas suspendu des activités de bienfaisance, dans les camps de réfugiés sur la frontière du Bangladesh, du Myanmar. Et voici de nouveau un heureux événement. Dans l’un des plus grands camps, où se trouvent de 85 mille personnes, a eu lieu l’ouverture de l’école nom du premier président de la Tchétchénie, du héros de la Russie Ахмата-Hadji Kadyrov », indique le service de presse du mot politique.

Le chef de la région a souligné qu’à l’heure actuelle à l’école ont déjà commencé à l’emploi des 348 orphelins. Il a souligné que le nombre des élèves sera porté à 1 mille étudiants.

Selon la Syrie, au stade initial, les enfants vont apprendre à lire et à écrire. « C’est extrêmement important si l’on considère que la plupart d’entre eux n’ont pas eu la possibilité d’apprendre, ils peuvent aussi apprendre à lire le coran. Je suis reconnaissant pour le financement de cette bonne cause chère mère, président Régional de la fondation du nom du héros de la Russie Ахмата-Hadji Kadyrov Аймани Несиевне et cher frère Зияду Сабсаби (représentant du chef de la Tchétchénie dans les pays du Moyen-Orient et Afrique du Nord – env. TASS), qui a décidé de questions d’organisation », écrit – politiques.

Il a également ajouté que tous les élèves fourniront demi-pension et uniformes scolaires.

Selon les NATIONS unies, le nombre de représentants de l’ethnie рохинджа ayant fui le Myanmar Bangladesh, après la flambée de violence dans l’état de Rakhine, a atteint 650 mille personnes. La situation dans l’état de Rakhine, où vivent des рохинджа, a aggravé le 25 août, quand des militants du « Араканская de l’armée du salut рохинджа » attaqué sur 30 points d’appui de la police. Au bout de trois jours, le ministre des affaires étrangères, conseiller d’etat et le leader actuel du Myanmar, Aung San Suu Kyi a fait une déclaration dans laquelle il a appelé les combattants рохинджа « бенгальскими terroristes ». Après cela, les forces de sécurité de la république ont commencé dans la région de musculation de l’opération.

Les autorités du Myanmar estiment рохинджа des immigrés clandestins en provenance du Bangladesh et de ne pas reconnaître leur droit à la citoyenneté, malgré le fait que de nombreux membres de cette ethnie de longues années, vivent sur le territoire du pays. Dans Ракхайне à plusieurs reprises éclataient les conflits religieux, amenant à des affrontements entre musulmans et bouddhistes locaux. Les victimes de la violence au cours des dernières années, des milliers de personnes.