Au Canada, ont souligné 315 anniversaire de Saint-Pétersbourg quiz et unique телемостом

OTTAWA, le 28 mai. /TASS/. La communauté russe du Canada a déclaré 315 anniversaire de Saint-Pétersbourg, après avoir passé unique de la liaison avec les villes de la Russie et de l’Azerbaïdjan, au cours de laquelle ses participants ont fait un quiz sur l’histoire de la ville, en chantant des chansons et des poèmes. À propos de ce dimanche un journaliste de l’agence TASS, le président de l’association Internationale des amis de Saint-Pétersbourg Alexis Fumées, qui a prononcé le principal organisateur de l’événement.

« Aujourd’hui, nous avons rassemblé en un seul téléconférence les villes canadiennes de Toronto et de Montréal, de Saint-Pétersbourg, Perm et de Bakou, dit – il. – Nous avons également organisé un unique flashmob dans les différents points de la planète, les gens, unis par notre amour à saint-Pétersbourg, ensemble, ont chanté l’hymne de la ville sur la Neva ». Il a ajouté que « pour des raisons techniques, le lien n’a pas pu Moscou, Washington, Rome, Tbilissi et Kiev ».

Selon Дымова, les participants à la téléconférence sont devenus de plus de 70 personnes, y compris les anciens combattants de la Grande guerre Patriotique et les habitants du blocus de Léningrad, des musiciens, des poètes, des artistes et des architectes. « Montréal lors de la mise bâtit actuellement le cirque places illusionniste a montré merveilleux », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence. Les participants à l’événement ont organisé des concours de la connaissance de l’histoire de Saint-Pétersbourg et commis une visite virtuelle de la ville.

L’association internationale des amis de Saint-Pétersbourg ont créé au début de l’année 2017, il est temps qu’elle a passé environ une dizaine de liaison téléphonique. « C’est principalement des récitals de poésie. En janvier de cette année, nous avons organisé une téléconférence, dédié à la 75-ème anniversaire de la rupture du blocus de Leningrad, à laquelle ont participé des anciens combattants et блокадники de Toronto et de Saint-Pétersbourg », a précisé de Fumées.

Le jour de Saint-Pétersbourg, fondée en 1703 par Pierre le Premier, est célébrée chaque année le 27 mai. La célébration de cette année a duré toute la semaine et se sont achevées dimanche feux d’artifice dans les eaux de la Neva, qui est lancé à partir du territoire de la forteresse.