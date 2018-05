Au Chili pour la première fois la manifestation de « l’Immortel régiment »

TASS, le 6 mai. L’action « Immortel régiment » a eu lieu samedi dans la capitale chilienne. Comme annoncé par le TASS, le président du conseil de Coordination des compatriotes russes au Chili Marina Al, un événement dédié à la Journée de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique, s’est déroulée dans ce pays d’amérique du sud pour la première fois.

« D’abord, à 11:00 (17:00 gmt) nous en russe [orthodoxe] l’église a des funérailles des victimes de la guerre. Ensuite, nous avons, comme « l’Immortel régiment, ont subi une procession de l’édifice de l’église jusqu’à la place dans le quartier de Ньиньоа », – dit Al.

Selon elle, après la fin de la procession sur une des places de Santiago a été organisé le concert, sur lequel les équipes d’amateurs ont joué les chansons des années de guerre, ainsi que l’action, au cours de laquelle les compatriotes russes avaient parlé de leurs parents, ceux qui ont combattu dans la Grande guerre Patriotique. Et si, dans un passage de « l’Immortel du régiment ont participé près de 40 personnes, qui sont venus avec des photos de leurs proches, l’étape finale de l’événement nombre de membres présents s’élève à pas moins de 200.

« Pour les actions de la nous avons commandé des pièces de 300 icônes avec le logo de l’Immortel du régiment et gorgievsky ruban. Nous avons remis à leur place, et finalement distribué des toutes les, » – dit Al. « Des gens très apprécié l’événement, tout s’est passé sur le plan émotionnel plein essor, beaucoup pleuraient, parler de leurs vétérans. Les chiliens ont réconforté, soutenaient – c’était très émouvant », a – t-elle ajouté.

Santiago n’est pas la seule ville de ce pays sud-américain, dans lequel en 2018 passent marquant la Journée de la Victoire de l’événement. Le 12 mai, l’action « Immortel régiment » est prévue à Concepcion, dans le centre de la république.

Public action « Immortel régiment » est une procession pendant laquelle les gens portent des photos de leurs parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique. Elle est programmée pour la Journée de la Victoire et se déroule en Russie et dans d’autres pays. Pour la première fois, l’action a eu lieu en 2007 dans Tyumen, alors elle s’appelait « la Parade des vainqueurs ». Le nom de « l’Immortel régiment » paru en 2012 dans la ville de Tomsk.