Au Guatemala ont souligné 73-ème anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique

TASS, le 13 mai. De l’ordre de 100 personnes samedi ont assisté à l’ouverture du « Mur de la mémoire » dans le cadre de l’action « l’Immortel régiment » au Guatemala. Ils ont apporté des photos de leurs parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique, et les a placés sur leurs blasons gardes de ruban mur. Ce format d’actions émise à la 73e anniversaire de la Grande Victoire, a été choisi à la place de la procession en liaison avec le complexe криминогенной situation dans la capitale du Guatemala, a déclaré le journaliste TASS attaché de presse de l’ambassade de Sergey Спицын.

Voir aussi







Public action « Immortel régiment ». Dossier



« L’événement a été organisé par le conseil de Coordination des compatriotes russes, – a dit le diplomate. – Le programme comprenait la diffusion interactive de la présentation de l’histoire de la Grande guerre Patriotique, l’histoire de jeunes compatriotes sur les batailles et les tournants en russe et en espagnol, la diffusion de la chronique et de films des années de guerre ». Devant l’assemblée l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE dans un pays d’amérique centrale Alexandre Хохоликов.

La promotion « Immortel régiment » est une procession pendant laquelle les gens portent des photos de leurs parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique. Elle est programmée pour la Journée de la Victoire et se déroule en Russie et dans d’autres pays. Pour la première fois son organisé en 2007 à Tioumen, alors elle s’appelait « la Parade des vainqueurs ».

Cette année l’événement dans le cadre de l’Immortel régiment se déroulent du 5 au 13 mai, dans plus de 80 pays dans le monde. Ils ont été activement soutenus non seulement par les russes compatriotes, qui traditionnellement par les organisateurs, mais aussi des ressortissants étrangers.

Selon les données préliminaires, dans les actions de « l’Immortel régiment et de manifestations à l’étranger a réuni plus de 800 millions de personnes. Aux états-UNIS « , l’Immortel régiment a passé près de deux douzaines de villes, et dans certains pays, par exemple, au Chili, pour la première fois participé à cette action.