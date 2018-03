Au Havre, des avocats parodient un clip d’Orelsan pour protester contre la réforme de la justice

Les avocats du barreau du Havre dénoncent en chanson la réforme de la carte judiciaire –

Ordre des avocats du barreau du Havre

Ils ont choisi d’exprimer leur mécontentement en musique. Les avocats du barreau du Havre « rappent » sur un tube d’Orelsan pour protester contre la réforme de la carte judiciaire. Leur clip, posté sur Facebook mardi, a déjà été visionné 240.000 fois.

L’Ordre des avocats du barreau du Havre ne manque pas d’imagination. Pour faire entendre le mécontentement de la profession face à la future réforme de la carte judiciaire, des avocats ont choisi de « rapper », rapporte Ouest-France.

Et pas sur n’importe quelle musique: le tube Basique d’Orelsan, qu’ils ont repris dans un clip parodique tourné il y a quelques jours devant le tribunal de grande instance du Havre.

« Cette réforme c’est de la poudre de Perlimpinpin »

Postée mardi sur Facebook, leur vidéo est en passe de devenir virale: elle a déjà été visionnée plus de 240.000 fois.

« Cette réforme c’est la poudre de Perlimpipin, on va y mettre un point. Manu t’as pas les bases, Manu t’as pas les bases », entonnent en chœur les avocats, avant de poursuivre: « Quand je pense qu’il faut attendre plus d’une année, pour qu’une affaire soit jugée. » Petit clin d’œil même à l’affaire Hallyday: « Laura et David vont pouvoir patienter, ils sont pas prêts d’hériter ».

Ce n’est pas la première fois que les avocats du Havre expriment leurs revendications quant à la réforme de la carte judiciaire. Une journée nationale de mobilisation avait déjà eu lieu le 15 février dernier.

Ils craignent notamment que les tribunaux de grande instance en France ne conservent pas le statut de tribunaux de pleine compétence. Ce qui reviendrait par exemple à faire du Havre une simple juridiction de proximité.