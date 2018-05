MOSCOU, le 13 mai. /TASS/. Au Kenya, le samedi ont organisé une manifestation festive consacrée à la Journée de la Victoire. Selon le président de l’organisation publique « maison Russe » Aline Ринканьи, il a réuni près de 40 personnes, y compris les citoyens de la Biélorussie et des communautés autochtones de kenyans.

« Le jour de la Victoire, c’est celui des vacances, ce qui nous tous encore des rassemblements, comme chacune de nos familles a subi dans la guerre une sorte de perte, et, certainement, tout est proche. Les gens se rencontrent à cette fête avec beaucoup de patriotisme et d’enthousiasme », a expliqué par téléphone à un journaliste de l’TASS le président de la « maison Russe ».

L’année suivante, le Jour de la Victoire à Nairobi peut passer à l’action « l’Immortel régiment », mais jusqu’à ce que la célébration se déroule dans le format de la soirée de souvenirs et d’exécution nationaux de chansons sur la guerre. Les participants de la soirée se souvenaient de leurs parents, qui ont participé à la guerre.

Lui-même Alina Ринканья est né à Leningrad. « Grand-mère a survécu à un blocus, le grand-père est mort sous les bombardements – je même sur une photo n’a jamais vu, parce que toute la maison était alors détruit. Eh bien, et la mère, en conséquence, était un enfant du blocus », avouait – elle.

Voici déjà 30 ans Ринканья présente européenne et la littérature des étudiants de l’Université de Nairobi. En même temps, elle enseigne également la langue russe travaillant au Kenya, au personnel de l’ONU et de trouver le temps d’exercer une activité, fixation à la culture russe des enfants vivant au Kenya russes. Samedi, les élèves de la « maison Russe », y compris les enfants de familles mixtes, ont de manifestation festive avec les chambres.