SOTCHI, le 10 mai. /TASS/. Le kremlin n’est pas au courant de la situation, qui a déclaré à la presse associée à ce sondage président du conseil d’administration du groupe Renova Victor Вексельберга les agents fédéraux qui agissent au nom de спецпрокурора des états-UNIS Robert Mueller. Ce sujet a déclaré aux journalistes, pourvoi du secrétaire de presse le chef de l’etat russe, Dmitri Peskov.

« Au kremlin, on ne sait rien à ce sujet », a déclaré Sables, répondant à la question correspondante.

Comme l’a affirmé mardi le diffuseur de CNN, les agents fédéraux, agissant au nom de спецпрокурора états-UNIS Robert Mueller, plus tôt cette année à l’aéroport de New York interrogé Вексельберга sur le transfert de centaines de milliers de dollars à l’avocat du président AMÉRICAIN Michael Коэну. Selon les déclarations de la société de télévision, il s’agissait de l’argent, qui après les élections AMÉRICAINES de 2016 payé Коэну la société Columbus Nova dirigé par Andrew Интратером, partenaire d’affaires de Вексельберга. Il lui a également posé des questions sur les dons Интратера politiques, dont 250 k $à inaugural de la fondation Donald Trump, a rapporté CNN.

Le premier sujet de conversation subordonnés спецпрокурора états-UNIS avec Вексельбергом survenu il y a deux mois à l’aéroport de New York, a déclaré au début de mai, le journal The New York Times. Selon elle, l’entrepreneur arrêté, quand il est descendu de jet privé, pour interroger et examiner le contenu d’un de ses appareils électroniques. L’édition n’a pas exclu, que Müller intéressaient les circonstances de la présence Вексельберга lors de la cérémonie d’inauguration de Donald Trump en tant que président des états-UNIS en janvier 2017 et opérations à Chypre.