Au moins 14 morts dans un incendie à Bombay

Un nouvel incendie en Inde a coûté la vie dans la nuit de jeudi à vendredi à au moins 14 personnes. Le feu a débuté dans un restaurant de Bombay situé au dernier étage d’un complexe abritant restaurants, commerces et hôtels.

Au moins 14 personnes ont péri, dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 décembre, dans un incendie d'un bâtiment de Bombay, en Inde, sur le toit duquel une fête avait lieu, a annoncé la police.

Le feu a débuté peu après minuit dans un restaurant du dernier étage du Kamala Mills, un complexe abritant restaurants, commerces et hôtels, avant de se propager rapidement à deux bars situés à proximité, ravageant tout le bâtiment en une demi-heure, selon divers médias.

Horrific fire at #KamlaMills in Mumbai, 14 killed. Hope everyone I know in Mumbai is safe.Fire norms are flouted left, right and centre in India. For eg, Delhi’s Khan Market and Hauz Khas Village are disasters waiting to happen. pic.twitter.com/WgLIB0lz4A

Onze des victimes sont des jeunes femmes qui participaient à une fête d'anniversaire. Les médecins ont précisé que beaucoup avaient péri asphyxiées en tentant d'échapper aux flammes. Une dizaine de personnes ont aussi été hospitalisées, dont deux dans un état grave.

Des incendies très fréquents en Inde

Une femme qui se trouvait dans ce bâtiment a raconté les tentatives de fuites désespérées. "Il y a eu une bousculade et quelqu'un m'a poussée", a relaté sur Twitter Sulbha Arora. "Les gens me couraient dessus, alors que le plafond en flammes s'effondrait. Je ne sais toujours pas comment j'en suis sortie vivante."

#EXCLUSIVE — In a matter of seconds, the fire spread quickly. There was a narrow entrance, every few minutes we could hear explosions. We barely managed to escape: @SulbhaArora, Survivor of #KamalaMillsFire to CNN-News18 #KamalaMills pic.twitter.com/Vabl2i4xka

Des images filmées dans la nuit par des chaînes de télévision montraient un ballet d'ambulances et de camions de pompiers dans les environs de ce bâtiment en proie à d'énormes flammes orange.

Le président indien Ram Nath Kovind a présenté ses condoléances sur Twitter. Les incendies accidentels sont très courants en Inde, en raison de règles de sécurité très faibles et de l'absence de contrôles. Il y a quelques semaines, un incendie à Bombay avait tué douze ouvriers pendant leur sommeil.

