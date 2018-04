Au royaume-Uni, plusieurs milliers de chrétiens ont rencontré du feu Béni

LONDRES, le 8 avril. /TASS/. La chance de feu qui descend de Jérusalem à la veille de la fête de la Résurrection du Christ, introduit au royaume-uni au jour de Pâques, le correspondant transmet TASS. Il a été rencontré à Londres et ont apporté dans leurs temples, les représentants de la russie, de serbie, de Constantinople, de Géorgie et d’autres églises orthodoxes, ainsi que les coptes et les syriens.

« J’espère que l’offrande de cette joie pascale dans les îles Britanniques deviendra une bonne tradition, malgré les tensions politiques. Et ce n’est pas une tâche simple, et notre devoir de chrétien – partager la grâce de la foi orthodoxe avec nos frères et sœurs dans le Christ à travers le monde », – a déclaré le TASS avocat et orthodoxe mécène Timothée Musatov, qui a organisé la livraison de feu de Jérusalem.

Célèbre la pâque orthodoxe dans la cathédrale de l’Assomption de Londres, qui est le centre du diocèse de Souroge l’église orthodoxe Russe, le feu accueilli plus d’un millier de croyants, y compris ici en feu sont venus les chrétiens de l’église Copte et les représentants de la Syrie Siro-Яковисткой de l’église et de l’église orthodoxe d’Antioche.

Également la Chance de le feu a été transporté à la cathédrale de la Dormition de la Vierge et des Saints Regal martyrs dans le quartier de Chiswick, qui appartient à l’église orthodoxe Russe à l’étranger.

Les liens spirituels

Les représentants des communautés orthodoxes du royaume-Uni estiment que l’offrande de la Bienheureuse-le-feu qui devrait servir de nouer des liens spirituels entre les pays. Comme l’a dit TASS le chef du diocèse de Souroge l’église orthodoxe Russe qui se trouve au royaume-Uni, l’évêque de Matthieu (Andreev), cette action « symbolise notre l’unité des chrétiens et la joie de Pâques, ce qui dépasse l’humain de la division ».

« Сурожская diocèse qui rassemble les croyants de différentes nationalités – les russes, les anglais, tous les orthodoxes, indépendamment de leur origine et de la nationalité », – a déclaré l’évêque. « Les gens se sentent maintenant la tension qui est présente dans le champ politique et est activement discutée dans les MÉDIAS, mais la foi orthodoxe et de la culture russe au-dessus des frontières spatiales et temporelles de la crise actuelle », dit – il.

Toutefois clerc suis sûr que « parmi les personnes familières avec l’héritage spirituel de l’église orthodoxe Russe, la littérature russe et de la culture, ne doit pas être de la méfiance aux russes ». « Nous allons continuer à faire tout notre possible pour la préservation et le maintien de la compréhension, de la confiance et de renforcer les relations entre nos peuples », dit – il.

La tradition d’assermentation de la Bienheureuse feu

L’action sur le принесению de la Bienheureuse-le-feu dans le royaume-uni se déroule en collaboration avec la Fondation de saint-André. Elle passe une deuxième fois.

Feu béni chaque année descend de Jérusalem à l’Кувуклию – la chapelle sur la Tombe du Seigneur, à la veille de la Pâque orthodoxe. La première mention de ce miracle, remonte au ive siècle.