Automobiliste écrasé après un différend: un homme de 29 ans en garde à vue

Un homme de 29 ans a été placé en garde à vue pour avoir volontairement écrasé un automobiliste mercredi soir en Seine-Saint-Denis après un différend. Il a reconnu avoir percuté le jeune homme qui est décédé quelques heures plus tard.

Il a reconnu avoir écrasé un automobiliste de 23 ans après un différend mercredi soir en Seine-Saint-Denis: un homme de 29 ans a été interpellé et placé en garde à vue, a-t-on appris ce vendredi de source proche de l’enquête.

Arrêté sur son lieu de travail

Le suspect, inconnu des services de police, a été arrêté jeudi en fin d’après-midi sur son lieu de travail, en Seine-et-Marne, et a reconnu les faits, a précisé cette source.



La victime, qui circulait avec un ami dans la commune de Bondy peu après minuit, était sortie de sa voiture pour « tambouriner » à la portière d’une Mercedes derrière eux. Le conducteur de la Mercedes aurait alors démarré et aurait percuté le jeune homme, avant d’enclencher une marche arrière et de lui rouler dessus.



A l’arrivée de la police, le jeune homme était entre la vie et la mort. Son décès a été déclaré à l’hôpital deux heures plus tard.