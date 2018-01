Aux états-UNIS a déposé une poursuite en justice Вайнштейна et ex-зампрокурора raison de la pression sur la victime d’un viol

Harvey Weinstein

NEW-YORK, le 7 janvier. /TASS/. L’ancien avocat de l’actrice Paz de la Huerta a intenté un procès contre le producteur Harvey Вайнштейна et ex-vice-procureur du comté de Bronx Michael Rubin, les accusant de collusion avec pour but de forcer son ex-cliente de renoncer à l’idée d’attirer le producteur responsable du viol. L’avocat de Aaron Филлер a envoyé exécutoire de la plainte, vendredi dernier, dans la cour de Los Angeles (Californie), a rapporté samedi l’agence de presse Associated Press (AP).

Selon les informations de l’agence, Филлер de cabinet Tensor Law affirme que le Rubis a trompé l’actrice, se présentant à elle, en tant que juriste, spécialisé dans la protection des droits des victimes de violence sexuelle. En fait, le premier vice-procureur a agi dans l’intérêt de Вайнштейна, de recourir à « des menaces et des actes d’extorsion, complètement à l’encontre de légitimes cadre du système juridique des états-UNIS, cite l’agence de l’extrait de prescription de la plainte. Son auteur accuse Rubis dans une tentative d’obtenir des résultats psychiatrique de l’enquête de la Huerta, pour forcer l’actrice à se retirer de la police de l’accusation.

L’AP a pris contact avec Рубиным, qui a rejeté les accusations à son adresse et lié avec la volonté du demandeur de venger la perte favorable de la cliente. De la Huerta est vraiment embauché un autre avocat, mais les accusations contre Вайнштейна n’est pas retiré. « Je n’ai pas rencontré Harvey Вайнштейном prétendu Rubis. – Je ne tenta rien pour contrecarrer l’enquête ».

Paz de la Huerta affirme qu’en 2010, Weinstein deux fois violées. Le chef de la division des enquêtes de la police de new york Robert Boyce, a déclaré que tous les renseignements de cette affaire que l’information est communiquée au procureur du comté de Manhattan, la prochaine étape pourrait être l’obtention d’un mandat d’arrêt producteur, qui est allé se faire soigner à l’hôpital d’état de l’Arizona.

Avec des accusations à l’adresse de la célèbre producteur américain depuis le début d’octobre ont déjà près de 50 femmes, y compris de l’actrice Angelina Jolie et Gwyneth Paltrow. Scandale a contraint Вайнштейна démissionner du conseil d’administration de sa maison de production the Weinstein Company. Il a été expulsé de membres de l’American academy of motion picture arts, присуждающей « Oscar », ainsi que de la Guilde des producteurs de l’Amérique.

Après le scandale des Вайнштейном etats-UNIS ont commencé toute une série d’allégations de harcèlement à l’adresse de personnes célèbres Dans приставаниях accusé, en particulier, les acteurs de Kevin Spacey et Dustin Hoffman, le comédien Louis Xi Kay, un journaliste de la Marque Халперина, ex-président des états-UNIS de George w. Bush et de nombreux autres.