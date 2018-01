Aux états-UNIS à la 60-ème fois de citer des lauréats des Grammy awards

© REUTERS/Lucas Jackson

NEW YORK, 28 janvier. /TASS/. L’académie nationale de l’art et de la technologie record des états-UNIS appellera le dimanche soir laurats musique Grammy awards, qui sera remis à 60 fois. La diffusion de new york, le complexe de Madison Square Garden, le diffuseur CBS commence à 19:30 heure locale (03:30 gmt (29 janvier).

Le spectacle, qui va durer trois heures et demie, va mener le comédien James Корден. Pour le prix dans le 84 catégories prétendent être des artistes, des intervenants dans la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, ainsi que des œuvres de sortie qui a eu lieu dans cette période.

Quatre nominations principales

Dans la catégorie « Enregistrement de l’année » qui récompense la piste séparée de son artiste, de concourir pour le championnat de Kendrick Lamar avec la chanson « Humble » et Bruno Mars avec la chanson « 24k Magic ». La concurrence ils feront пуэрториканские chanteurs Luis Fonsi et Daddy Yankee Single avec le hit « Despacito », enregistré avec la participation canadienne de la star Justin Bieber, ainsi que le rappeur Jay-Z avec la chanson « The Story of O. J. » et Чайлдиш Gambino avec son single « Redbone ».

La rivalité Kendrick Ламара, Jay-Z, Bruno Mars et Чайлдиш Gambino dans la catégorie « Album de l’année ». Lamar est nommé pour un Grammy pour la plaque « DAMN », Jay-Z – de l’album « 4:44 ». Bruno Mars nominé pour les « 24k Magic », et le rap artiste Чайлдиш Gambino raison de « Awaken, My Love! ». Sur le prix dans cette catégorie, la prétention et la chanteuse néo-zélandaise Lorde avec l’album « Melodrama ».

La première place dans la catégorie « Chanson de l’année », qui est décerné à l’auteur ou aux auteurs de la composition, en lice single « Despacito » Luis de Fondi, la chanson « 4:44 » le rappeur Jay-Z et No I. D., la composition « Issues » de Julie Michaels, Benny Blanco, Миккела Сторлир au test erichsen, la Torah Eric Хермансена et Justin Drew Трантера. Avec eux sont en concurrence les chanteurs Лоджик, Alessia Kara, Khalid et Arjun Иватури – pour la chanson « 1-800-273-8255 », ainsi que Bruno Mars, Philip Lawrence, Christopher Brodie Brown, James Фонтлерой, Ray Charles Маккулох, Jeremy Reeves, Ray Romulus et Jonathan Yip avec la chanson « That’s What I Like », qui est entré dans l’album « 24K Magic ».

Dans les cinq premiers candidats aux Grammy dans la catégorie « Meilleur nouvel artiste » – la chanteuse canadienne Alessia Kara, artiste Khalid Amherst Robinson, chanteur de Julie Michaels, un artiste hip-hop Lil Uzi Vert et chanteuse américaine dans le style rhythm & blues Solana Имани Rowe, siégeant sous le nom de scène de le pseudonyme de SZA.

Le favori de cette année, est considéré comme un artiste rap Jay-Z, a avancé dans huit nominations, tandis que Kendrick Lamar est nommé dans sept catégories, Bruno Mars – six, et le rappeur Gambino et chanteur Khalid – cinq.

Nomination des russes

Le titre de la musique classique étaient présentés, y compris les russes. Ainsi, le chef d’orchestre Valery Gergiev est nominé aux Grammy dans la catégorie Meilleure entrée à l’opéra ». Gergiev nominé pour l’enregistrement de l’orchestre Symphonique du théâtre Mariinsky de l’opéra Nicolas Rimski-Korsakov « coq d’Or ». Avec Гергиевым sur la prime d’avancées solistes Vladimir Феляуэр, Aida Гарифуллина, Keira Loginova, ainsi que le producteur de la plaque Ilya Petrov.

À titre posthume peut être récompensé d’un Grammy, un chanteur d’opéra Dmitri Хворостовский, décédé le 22 novembre 2017, à Londres, à 56 ans. Il est nominé dans la catégorie « Meilleur classique solo vocal de l’album » pour l’exécution des œuvres pour voix et piano sur des poèmes de Sergueï Essenine « Отчалившая la Russie ». Avec Хворостовским sur la prime nommé chef d’orchestre de Constantin Орбелян.

Le prix dans la catégorie « Meilleur classique instrumental solo » nominé 26 ans, le pianiste russe Daniil French pour un cycle de « Transcendantal etudes » de franz Liszt.

La rose blanche au lieu de la robe noire

Au cours de la prochaine cérémonie des Grammy participants devraient aborder le sujet de la lutte contre le harcèlement sexuel, qui est devenu extrêmement urgent après la publication dans le journal The New York Times à la fin de l’année dernière, le matériau sur la scandaleuse comportement du producteur Harvey Вайнштейна.

Avec les accusations à son encontre ont plus de 80 femmes, notamment de l’actrice Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek. En signe de solidarité avec les membres du mouvement contre la violence sexuelle et l’inégalité selon le sexe de l’actrice, a participé le 7 janvier à la cérémonie de remise des prix de cinma le « Golden globe », vêtu de la robe de tons sombres.

Cette initiative est repris par les organisateurs des Grammy. Comme l’a rapporté le magazine Billboard, en signe de solidarité avec le mouvement de protestation contre le harcèlement sexuel, les participants à la cérémonie de remise des Grammy s’attachera aux vêtements roses blanches.

« Nous devons dire que si quelqu’un se sent de discrimination ou même ne se sent pas en sécurité sur son lieu de travail, il y a des gens qui auront leur soutien », a déclaré dans une interview à Billboard, le vice-président de la société Roc Nation Meg Harkins. Selon elle, cette initiative a reçu un large soutien. White rose a été élue comme un « symbole d’espoir, de paix, de compassion et de protestation ».

Histoire

L’idée de la création du prix, dans le domaine de l’enregistrement sonore a été proposée dans le milieu des années 1950, quand venait la sélection des premiers candidats pour l’installation des étoiles sur le hollywood Walk of fame ».

En 1957 aux états-UNIS a été fondée l’académie Nationale des arts et des techniques d’enregistrement, учредившая en 1958 le prix, connu sous le nom des Grammy (du mot « gramophone », car la statuette en forme de cet objet est remis aux gagnants). Elle est en spécial à droite de la société Billings Artworks dans la ville de Ridgway (Colorado).

La première cérémonie de remise des Grammy a eu lieu le 4 mai 1959; elle a eu lieu en parallèle dans les deux villes de Los Angeles et à New York. Récompenses присуждались plus de 20 nominations pour la réalisations musicales de 1958. Parmi les premiers détenteurs de statuettes étaient des artistes tels que Ella Fitzgerald, Domenico Modugno, Frank Sinatra (le dernier a été décerné pour la meilleure couverture de l’album). Depuis 1961, les prix sont décernés pour l’année précédant la cérémonie.

Le premier soviétique artiste lauréat de ce prix, est devenu le pianiste Sviatoslav Richter (1961, la catégorie « Meilleur solo de l’interprétation classique »). Parmi les musiciens de l’URSS et de la Russie détient le record sur le nombre de récompenses dans le cadre de nominations est le chef d’orchestre et violoncelliste Mstislav Rostropovitch, il a reçu un Grammy cinq fois. En 2003, le prix dans la catégorie « Album pour enfants en anglais dans le genre » a reçu l’ancien président de l’URSS Mikhaïl Gorbatchev, qui, ensemble avec l’ex-président AMÉRICAIN Bill Clinton et l’actrice italienne sophia Loren a enregistré pour enfants musique conte de serge Prokofiev « Pierre et le Loup ».