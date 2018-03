Aux états-UNIS a passé l’anniversaire de la cérémonie de remise du prix « Oscar »

NEW-YORK, le 5 mars. /TASS/. Anniversaire, 90-je sur le compte, la cérémonie de remise du prix « Oscar » s’est déroulée sans sensations. Le premier prix a obtenu l’image de « la Forme de l’eau » (The Shape of Water) réalisé par Guillermo del Toro. Russe de la peinture « Aversion » d’Andreï Zviaguintsev dans la lutte pour la récompense dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère » a cédé la place à la bande « une femme Fantastique » (Una mujer fantastica).

Les organisateurs ont rappelé à l’auditoire de 90 ans d’histoire de la récompense. Avant la remise de prix dans les principales catégories de téléspectateurs ont montré les rouleaux de la segmentation d’images sur lesquelles figurent les gagnants des années précédentes.

La scène dans le théâtre d’hollywood Dolby, où s’est tenue la cérémonie, cette fois extérieurement ressemblait à une énorme coquille perlière, les éléments dont se composait de lumière et de verre. L’un des plus originaux de décision est devenu un transfert d’actions dans la salle du théâtre Chinois », situé à côté de Dolby.

Les gagnants

Les gagnants dans la catégorie « Meilleur film », a déclaré acteurs Warren Beatty et Faye Dunaway, devenus fort scandale l’année dernière cérémonie. Il était aussi chargé d’appeler reconnue la meilleure image, mais les acteurs ont remis n’est pas celui de l’enveloppe avec le nom du film.

Auteur: Alexis FILIPPOV

Filippov

Alexis

Le monstre, je t'aime: le film « la Forme de l'eau » de Guillermo del Toro

Cette fois rats n’a pas été, et la « Forme » de l’eau a reçu conférée prix. Fantastique image raconte l’histoire d’un amour muet femmes dans le laboratoire secret de l’homme et amphibies. Le film est notamment comme une parodie sur hollywood timbres des années 1960, il contient des extraits de comédies musicales et de la caricature sur les espions russes de la guerre froide. « La forme de l’eau a également reçu des récompenses dans les catégories « Meilleure musique » et pour le meilleur travail de l’artiste-metteur en scène. Del Toro a reçu le « Oscar » du meilleur réalisateur.

Dans les principaux acteur catégories de la victoire remportée par Francis Макдорманд pour son rôle dans le film « les Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri » (Three panneaux-réclame Outside Ebbing, Missouri) de Martin Макдоны et Gary Oldman, qui a joué le premier ministre Britannique, Winston Churchill (1874-1965) dans le film de Joe Wright « Sombres temps » (the Darkest Hour). Les meilleurs acteur et actrice de second plan ont reconnu Sam Рокуэлла (« Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri) et Allison janney (« Tonya contre tous », I, Tonya).

Qui a reçu auparavant salué les russes et internationales des critiques « Aversion » dans la lutte pour le prix dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère » a cédé la place à la bande « une femme Fantastique » (Una mujer fantastica) de Sebastian Lelio. Cette peinture raconte le destin de l’homme, le coordonateur de l’opération de changement de sexe et s’est montrée sous la suspicion sur la mort d’un partenaire. Zviaguintsev a déjà été nominé pour « Oscar » avec sa bande de « Léviathan », mais il a reçu la récompense de la peinture « Ida » (Ida).

Dans la catégorie « Meilleur long métrage documentaire » a remporté le ruban « Icare » (Icarus) sur le dopage dans le sport russe. Le film a été réalisé britannique cycliste amateur Brian Vogel, et l’acteur principal – l’ancien chef de moscou antidopage laboratoire de Grégoire Родченков qui il a dirigé jusqu’en novembre 2015, et après la démission du parti en dehors de la fédération de RUSSIE et est devenu de collaborer avec la commission de l’agence Mondiale antidopage.

Représentation dans le « théâtre Chinois »

L’une des surprises du programme a été le transfert de l’action de Dolby, où étaient les détenteurs de la prime, situé à proximité de la salle du théâtre Chinois ».

L’humoriste Jimmy Kimmel, qui a abouti à une cérémonie pour la deuxième année consécutive, avec l’héroïne du film « wonder woman » (« Wonder Woman »), Gal Gadot soudainement apparu devant les spectateurs lors de la session et ont fait l’insertion directe de Dolby.

Le présentateur a demandé à des titulaires de la « Oscar » de ne pas retarder le discours de remerciement, afin de respecter le règlement. En récompense la plus succincte de présentation a été promis moderne un jet-ski.

La plus longue durée de diffusion de la remise des « Oscars » a été, en 2002, 4 heures et 23 minutes et la plus courte est de 1 heure 40 minutes en 1959.

Sur fond de scandale

Kimmel au cours de la cérémonie a abordé le sujet d’un scandale sexuel autour du producteur Harvey Вайнштейна. Le dernier accusé de harcèlement des dizaines de femmes. Consécutive à la vague de critiques a coûté le plus Вайнштейну de l’adhésion à l’American academy of motion picture arts. En outre, a eu lieu la démission de nombreux représentants du show-business, coupables приставаниях et le chantage de ses subordonnés.

Au-delà de 90 ans d’existence, l’American academy of motion picture arts, a eu recours à exclure de ses rangs une seule fois à l’occasion avec Вайнштейном. En 2004, l’acteur Carmine Кариди, снимавшийся dans « Крестно père – 2″ (le Parrain 2, 1974) et des Millions de Brewster » (Brewster’s Millions, 1985), a été puni par conséquent, pour ce qu’visant à afficher et les critiques des copies de films avaient été publiées sur internet. L’acteur a prêté à quelqu’un d’instances de peintures, nommés à l’Oscar. Kimmel a noté que si l’on compare avec transgressions Вайнштейна, « Кариди jeté de l’académie du tout pour rien ».

L’actrice Salma Hayek, qui est entré dans le nombre de femmes qui avaient les accusations portées contre les Вайнштейна, a exprimé l’espoir que de nouvelles générations de ses collègues des états-UNIS n’aurez pas à affronter de la même sur le chemin de la gloire et de succès. « Nous célébrons aujourd’hui le fait que les femmes ne seront pas si difficile à combattre. Je sais que les générations futures sera plus facile », a – t-elle.

La reine rouge de la piste

À en juger par les commentaires d’experts, secrte le titre de reine du goût « Оскаре » reste l’actrice Nicole Kidman. Elle est venue à la cérémonie dans облегающем robe bleu marine de la marque Armani avec un énorme arc sur les hanches. L’image se complètent élégantes chaussures Christian Лубутена. L’actrice, scénariste et producteur de la Californie Зендея a comparu devant le public dans un tunique robe de mousseline de soie avec une ceinture large de Джамбаттисты Valley et brillantes décorations de Bvlgari .

Jane fonda est apparu en blanc avec une touche de crème de la robe avec épaules et façonné décolleté sur la poitrine.

Whoopi Goldberg a choisi la libre robe-robe d’été exotique de coloration. L’actrice n’est pas retiré des lunettes de soleil et n’a pas eu peur de démontrer le tatouage sur l’épaule.

86-ans, l’actrice Rita Moreno est arrivée à la cérémonie dans la même robe, qui a 56 ans a reçu le prix « Oscar » pour un second rôle dans la comédie musicale « west side story » (West Side Story, 1961). Cette robe a piqué à Manille (Philippines) однофамилец de l’actrice José Moreno.