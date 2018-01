Aux états-UNIS annoncés nominés pour le prix « Oscar »

Image de dessin animé de Pixar « le Mystère de Coco »

© Disney-Pixar via AP

NEW-YORK, le 23 janvier. /TASS/. À Los Angeles candidats annoncés pour le « Oscar ». En 2018 sur les prix dans la catégorie « Meilleur film » avancées par les neuf tableaux: « Appelez-moi son nom » (Call Me by Your Name) Luc Гуаданьино, « Sombres temps » (the Darkest Hour) de Joe Wright, « Dunkerque (Dunkerque) de Christopher Nolan, « Loin » (Get Out) de la Jordanie Scie, « Lady Bird » (Lady Bird) Greta Гервиг, Fantôme fil » (Phantom Thread) le Sexe de Thomas Anderson, « le Secret d’un dossier » (The Post) de Steven Spielberg, « La forme de l’eau » (The Shape of Water) réalisé par Guillermo del Toro, ainsi que les « Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri » (Three panneaux-réclame Outside Ebbing, Missouri) Martin Макдоны.

Catégorie « Meilleur film en langue étrangère »

Dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère » déclaratives de cinq films.

La bande russe « Aversion » d’Andreï Zviaguintsev, « une femme Fantastique » (Una mujer fantastica) de Sebastian Lelio, « Insulte » (The Insult) Зияда Дуэйри, « à Propos du corps et de l’âme » (On Body and Soul) Ildikó Эньеди et « Carré » (The Square) Ruben Эстлунда.

Catégorie « Meilleur scénario original »

La bande de « la Forme de l’eau » et « Lady Bird » nominé pour « Oscar » dans la catégorie « Meilleur scénario original ».

Dans cette catégorie aussi bien des peintures que « Loin », « les Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri », « l’Amour – maladie » (The Big Sick) de Michael Шоуолтера.

Dans соседствующей la catégorie « Meilleur scénario adapté » est présenté de la bande « Appelez-moi votre nom », « la Ferme « Мадбаунд » (Mudbound) Di Riis, « le Mont-créateur » (The Disaster Artist) de James Franco, « le Grand jeu » (Molly’s Game) Aaron Соркина, Logan (Logan) de James Мэнголда.

Catégorie « Meilleur film d’animation »

Bande dessinée américaine des studios Pixar, « le Mystère de Coco (Coco) est entré dans le nombre de candidats à l’academy awards « Oscar » dans la catégorie « Meilleur film d’animation ». Cette bande de réalisateurs – Анкрича et d’Adrian Molina, racontant traditionnel mexicain fte – le Jour des morts, a déjà été marquée par le prix « Golden globe ».

En plus de la « les Mystères de Coco » pour « Oscar » dans cette catégorie sont également mis en avant l’animation de la bande « Ferdinand » (Ferdinand), « Patron-être une poule mouillée » (The Boss Baby), « Добытчица » (The Breadwinner), « de Van Gogh. Avec l’amour, Vincent (Loving Vincent).

Catégorie « Meilleur réalisateur »

Les cinq nominés dans la catégorie « Meilleur réalisateur » entrés par Guillermo del Toro, Christopher Nolan, la Jordanie, le Greta Гервиг et Paul Thomas Anderson.

« Aversion » d’Andreï Zviaguintsev: que savons-nous sur le film, номинированном sur « Oscar »



Del Toro est considéré comme le réalisateur culte de la modernité. Le maître des genres de l’horreur et de la fantasy en 2007, a été désigné à l’Oscar en deux catégories: pour le scénario et de la meilleure image d’une langue étrangère « Labyrinthe de Pan » (Pan’s Labyrinth). Il est également connu par des bandes « l’Échine du Diable (The Devil’s Backbone, 2001), « Hellboy: le Héros de l’enfer » (Hellboy, 2004) et « Hellboy II: the Golden army » (Hellboy II: The Golden Army, 2008), « le Pacifique l’étranger » (Pacific Rim, 2013).

Nolan est connu sur ces modèles, comme le « Prestige » (The Prestige, 2006), « Batman begins » (Batman Begins, 2008), « the Dark knight » (The Dark Knight, 2008) et The Dark Knight Rises (« the Dark knight rises », 2012). Il est fort a dclar le thriller fantastique « Début » (Inception, 2010). En 2011, cette peinture est nominé pour « Oscar » (meilleur film et du scénario) et aux Golden globes (meilleur film, réalisateur et scénario).

Nippo-américaine de la bande « Loin » – le premier réalisateur de travail de la Jordanie Scie. C’est un thriller sur la façon dont un jeune noir le gars arrive sur un week-end au manoir de parents riches son blanc de la petite amie, les rôles principaux dans le film, interprété Daniel Калуя et Allison Williams.

Dans la tragi-comédie « Lady Bird », réalisé par le Greta Гервиг explique la jeune fille qui rêve de s’échapper de la petite américaine d’une ville de province dans la ville de New York. Les rôles principaux sont joués Saoirse Ronan et Timothy Шаламе.

Le drame de « Fantôme fil » réalisé par paul Thomas Anderson – célèbre dans les années 1950, de londres, le couturier Рейнольдсе Вудкоке, créant uniques, des images de la famille royale, les stars de cinéma et mondaine. Dans les rôles principaux ont été photographiés Wiki Крипс, Daniel Day-Lewis et Leslie Мэнвилл.

Catégorie « Meilleur acteur »

Gary Oldman et Denzel Washington sont entrés dans le nombre de candidats à l’academy awards « Oscar » dans la catégorie « Meilleur acteur ». Oldman est nominé pour le film « Sombres temps » (the Darkest Hour), Washington peut recevoir une récompense pour l’accomplissement d’un rôle principal dans le film « le Roman Израэл, Esq. » (Le Roman De J. Israel, Esq.).

En dehors d’eux, dans la nomination, présenté également à Daniel Day Lewis, qui a joué dans le film « le Fantôme de fil », Timothy Шаламе (« Appelez-moi votre nom »), Daniel Калуя (« Off »).

Catégorie « Meilleure actrice »

Les cinq chanteurs rôles principaux nominés à l’Oscar dans la catégorie « Meilleure actrice ».

Comme indiqué par l’American academy of motion picture arts, dans cette liste comprenait Sally Hawkins (« la Forme de l’eau »), Francis Макдорманд (« Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri), meryl Streep (« dossier Secret »), Saoirse Ronan (« Lady Bird »), ainsi que Margot Robbie (« Tonya contre tous », I, Tonya).

Catégorie « Meilleur acteur dans un second

Sam Rockwell et Willem Dafoe nominé pour un academy awards « Oscar » dans la catégorie « Meilleur acteur de second plan ». 49 ans, Rockwell est nominé pour le tableau « les Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri », pour laquelle il a déjà reçu le « Golden globe ». De 62 ans, Defoe nominé pour participer dans le film « le Projet « la Floride » (The Florida Project).

En dehors d’eux, dans la nomination, représentés Richard Jenkins (« la Forme de l’eau »), Christopher Plummer (« Tout l’argent du monde », All the Money in the World), Woody Harrelson (« les Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri).

La catégorie « Meilleure actrice »

Dans la catégorie « Meilleure actrice » les cinq actrices.

La liste comprend Mary j. Blige pour son travail dans le film « la Ferme « Мадбаунд » (Mudbound), Эллиссон Jenny (« Tonya contre tous », I, Tonya), Octavia Spencer (la »Forme de l’eau »), Laurie Metcalf (« Lady Bird »), Leslie Мэнвилл (Fantôme fil »).

Les meilleurs costumes, les maquillages et les effets spéciaux

Dans la catégorie « Meilleurs effets visuels » en vedette des films « Blade runner 2049 » (Blade Runner 2049) de Denis Villeneuve, « les Gardiens de la Galaxie. Partie 2 » (Guardians of the Galaxy, Vol. 2) de James Gunn, « Kong: skull Island » (Kong: Skull Island) de la Jordanie est sur le Roberts, Star wars: les Derniers jedi (Star Wars: The Last Jedi), Ryan Johnson, ainsi que « la Planète des singes: la Guerre » (War for The Planet of The Apes) de Matt Reeves.

Dans un certain nombre de candidats sur un prix pour « le Meilleur maquillage et coiffures » inclus trois images. C’est les « Sombres temps » (the Darkest Hour) de Joe Wright, le « Miracle » (Wonder) de Steven Чбоски, ainsi que Victoria et Abdul » (Victoria & Abdul) de Stephen Frears.

Cinq films seront en compétition pour le prix dans la catégorie « Meilleure conception de costumes ». Dont « la Belle et la bête (Beauty and the Beast) de Bill Condon, « Sombres temps », « le Fantôme de fil de » paul Thomas Anderson, « la Forme de l’eau », réalisé par Guillermo del Toro, ainsi que Victoria et Abdul ».

90-j’ai la cérémonie de remise du prix « Oscar », décerné par l’académie Américaine de of motion picture arts, aura lieu le 4 mars à Los Angeles. La diffusion de l’événement sera de mener le diffuseur de l’ABC.