NEW-YORK, le 26 février. /TASS/. Un caricaturiste américain Bad Lucky, qui a créé le personnage principal du film d’animation « toy story » (Toy Story, 1995) le shérif Woody, est mort à 84 ans. Cela a été annoncé sur sa page Facebook, son fils Andy Vernis.

« Avec une grande tristesse que j’informe de la disparition de mon père Bada Vernis. Il aimait son travail, mais encore plus il aimait à regarder que les autres lui admirent. Ses amis, la famille et les collègues sont très ennuyé par lui », écrit le Vernis, le jeune. Son père, selon le magazine The Hollywood Reporter, souffrait d’une longue maladie, et a passé les derniers jours dans un hospice dans le Connecticut.

Le studio Pixar, où il a travaillé Lucky, a exprimé ses condoléances à l’occasion de son passage. Elle m’a dit que le multiplicateur a participé à la création de ces peintures, comme « une Société de monstres (Monsters, Inc., 2001), « Le monde de Nemo (Finding Nemo, 2003), « Cars » (Cars, 2006) et « Ratatouille » (Ratatouille, 2007). Il a aidé dans la conception de l’émission de télévision de la Rue Sésame (Sesame Street), et est également l’auteur d’illustrations pour des livres pour enfants.

Les vernis n’est pas seulement dessiné les personnages, mais aussi exprimé des personnages. Sa voix parle Rick Диккер de « Суперсемейки » (The Incredibles, 2004), le Clown de la troisième partie de « l’Histoire des jouets (Toy Story 3, 2010) et un Âne de la bande dessinée de l’année 2011 « Winnie l’Ourson et ses amis » (Winnie the Pooh). Pixar a également indiqué que le Vernis est exprimé par l’un des personnages pour une autre partie de l’Histoire des jouets (Toy Story 4), qui sortira sur les écrans l’année prochaine.

En 2004, la bande dessinée Lucky « Mouton » (Mcqueen’, 2003) a été nominé pour « Oscar » dans la catégorie « Meilleur court métrage d’animation ».