Chuck Mccann

TASS, le 9 avril. Le comédien américain Chuck Mccann est décédé dimanche à l’âge de 83 ans. Cela a été rapporté par le journal The Hollywood Reporter, en référence à son agent Edward Лоцци.

Mccann est mort dans un centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles (Californie). La cause de la mort est devenu une insuffisance cardiaque congestive.

Chuck Mccann est né le 2 septembre 1934 à New York. Sa voix peut être entendue dans un des dessins animés les séries télévisées « magrets de Canard de l’histoire » (DuckTales, 1987-1990), « les Nouvelles aventures de Winnie l’Ourson » (The New Adventures of Winnie the Pooh, 1988-1991) et « Garfield show » (The Garfield Show, 2008-2016). Aussi Mccann est apparu dans la série « Bonanza » (Bonanza, 1959-1973), « Colombo » (Columbo, 1968-2003) et « la Petite maison dans la prairie Little House on the Prairie, 1974-1983).