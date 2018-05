Aux états-UNIS, la popularité du nom Меланья pour bébés filles

Меланья Trump

WASHINGTON, 13 mai. /Corr. TASS Anton Manivelles/. Le nom de Меланья est devenu récemment très rapidement gagner en popularité, et il leur est de plus en plus souvent appelé les bébés filles. Sur cela dit dans le apprécié le classement annuel de la popularité des noms en 2017 de la Gestion de la sécurité sociale (ministère de la santé et des services sociaux) des états-UNIS.

Selon ses informations, le nom de la première dame du pays est entré dans le top cinq des plus rapide de plus en plus populaire. Dans le classement général, il se leva immédiatement à 720 positions – avec 1650-oh en 2016 à 930-oh dans le passé. Cette liste de noms de femmes en tête de Энсли (a 1461 à 965 position, suivi Oaklin (1072 sur 886). Меланья a des racines grecques et signifie « noir, sombre ».

Dans la liste des hommes les noms de Donald par rapport à 2016 reste le même 488. Le nom de l’actuel président a atteint son pic de popularité en 1934, raison de 12 ans avant la naissance de Trump. Alors Donald a été le sixième de la popularité du nom des états-UNIS. Maintenant dans le classement général de la première place en popularité parmi les garçons occupe William, filles, Emma.

Dans les dernières semaines de la popularité de l’épouse de chef de l’état a augmenté de manière notable, notamment chez les démocrates. Selon un récent sondage de la chaîne de télévision CNN, 57% des américains disent qu’ils ont une impression favorable sur Меланье Trump, par rapport à 47% en janvier. 27% des répondants ont une attitude négative de la première dame.

48 ans Меланья est marié avec Donald Trump depuis 2005. Elle est originaire de Slovénie, avant le mariage portait le nom Knauss, avec 16 années d’expérience dans la modélisation d’entreprise. À l’Université de la Slovénie a reçu la spécialité sont, depuis 1996, a vécu à New York. Activement engagé dans la charité, en 2005, elle est devenue ambassadrice de bonne volonté américaine de la Croix-Rouge.