Aux états-UNIS la statue de la Liberté est fermée pour les touristes en raison de la suspension des travaux du gouvernement

NEW YORK, le 21 janvier. /TASS/. L’un des principaux symboles de la ville de New-York – Statue de la Liberté a été fermée à la visite le samedi à cause du temps de la cessation du financement du gouvernement fédéral.

Sur les quais, dans le quartier de Manhattan, d’où partent les bateaux d’excursion au monument, ont installé des plaques, sur lesquelles il est écrit que les touristes ne peuvent pas encore voir de près la Statue de la Liberté, ainsi que sur un autre monument – Ellis island, à l’embouchure de l’Hudson, a déclaré le journaliste TASS. Sur le site officiel de ces objets, il est rapporté que cette mesure est appelée « la cessation temporaire des crédits ». Ceux qui ont déjà acheté les billets peuvent au lieu d’aller sur une autre visite.

Le gouverneur de l’etat de New York Andrew Cuomo a déclaré qu’il tenterait le plus tôt possible de trouver des outils pour ré-ouvrir l’accès à ces sites. Il a souligné que le juge statue de l’un des symboles des états-UNIS.

De nombreuses autres attractions touristiques, y compris les parcs nationaux et musées, temporairement fermés au public ou de travailler dans un mode restreint en raison de l’arrêt du financement du gouvernement fédéral. « Tous les parcs nationaux sont entièrement ouverts, mais nous travaillons de toutes nos forces, afin d’assurer leur plus grande disponibilité et la sécurité », a écrit sur Twitter le ministre de l’intérieur des états-UNIS Ryan Зинке.

Sur le site du parc national de Yellowstone, situé sur le territoire de trois aux etats – unis de l’Idaho, du Wyoming et du Montana – il est rapporté que le gouvernement a financé le service en lui ne fonctionnent pas. Cela signifie, en particulier, que les centres touristiques et les toilettes sur le territoire de cette conservation d’un objet fermé, cependant, hôtels particuliers continuent à recevoir les touristes.

Les représentants du parc national yosemite, qui se trouve en Californie, a informé dans Facebook, que l’accès à une grande partie de son territoire reste ouvert. Entre-temps, une grande partie de son personnel ne fonctionne pas. C’est le cas, y compris les femmes de ménage et les employés qui aident les touristes à s’orienter dans le parc.