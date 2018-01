Paul Haggis

NEW YORK, 6 janvier. /TASS/. Les quatre femmes ont accusé d’hollywood, le réalisateur et son scénariste paul Хаггиса dans le harcèlement et le viol. Ce sujet a rapporté vendredi l’agence Associated Press (AP).

À la fin de l’année dernière, une femme a déposé contre Хаггиса procès, affirmant qu’il l’a violée. Après cela, les trois femmes, qui ont décidé de garder l’anonymat, opposé à 64 ans, par le réalisateur des accusations, a indiqué l’agence. Les incidents, selon eux, se sont produites à des moments différents dans la période allant de 1996 à 2015.

Ainsi, l’une des victimes affirme que Haggis plus de 20 ans l’a violée. Une femme était alors de 28 ans, elle a travaillé sur le tournage d’une émission de télévision qui a produit le Haggis. Le scénariste aurait lui a demandé de venir à son bureau, où inclina à la junk proximité. Les autres femmes ont également dit que le Haggis est agressée.

Le directeur a nié l’accusation à son encontre. Comme l’a déclaré l’AP, son avocat, Christine Лепера, Haggis « personne ne violait ». En ce qui concerne la plainte déposée par une des femmes, Haggis a déclaré qu’elle avait l’extorsion de fonds, en exigeant de lui de 9 millions de dollars À cet égard, le réalisateur a déjà déposé une demande reconventionnelle.

Le haggis est le double vainqueur de l’Oscar pour la production et le scénario du film « Collision » (Crash, 2004). Il a également participé à l’écriture de scénarios à ces peintures, comme un « million » (Million Dollar Baby, 2004), « Casino Royale » (« Casino Royale », 2006), « Lettres d’iwo jima » (Letters from Iwo Jima, 2006).

Ces derniers mois aux états-UNIS ont été marquées par une série de scandales concernant des accusations de harcèlement sexuel, le plus fort de ce qui concerne producteur hollywoodien Harvey Вайнштейна. En octobre dernier, le journal The New York Times a publié issue d’une enquête d’un journaliste un article qui disait que le producteur, dans un délai d’environ 30 ans a des sollicitations des collaborateurs d’entreprises, où il a travaillé. Après cela, le harcèlement ont été accusés, en particulier, les acteurs de Kevin Spacey et Dustin Hoffman, le comédien Louis Xi Kay, l’ex-président AMÉRICAIN George w. Bush.