Aux Etats-Unis, une fillette naît d’un embryon congelé pendant 24 ans

La petite Emma Wren Gibson est née le 25 novembre 2017 à Knoxville dans le Tennessee, aux Etats-Unis. –

Tina Gibson a accouché en novembre dernier d’une fillette en bonne santé, dont l’embryon avait été congelé pendant 24 ans dans le cadre d’une fécondation in vitro.

Née le 25 novembre, la petite Emma Wren Gibson n’a que quelques semaines. Pourtant, l’embryon à partir duquel elle s’est développée dans le ventre de sa mère a été fécondé en… octobre 1992, raconte CNN.

Sa propre mère, Tina, est née en 1991. « Vous vous rendez compte que je n’ai que 25 ans? Cet embryon et moi, on aurait pu être meilleurs amis », a-t-elle plaisanté devant ses parents en mars, quand l’embryon a été implanté.

La jeune mère, aujourd’hui âgée de 26 ans, assure ne pas avoir fait ça pour un quelconque record: « Je voulais juste un bébé. Je me fiche de savoir si c’est un record du monde ou non. »

Un record potentiel

Pourtant, cela en est bien un. Jusqu’à maintenant, le plus « vieil » embryon implanté et ayant donné lieu à une naissance par la suite aurait été fécondé 20 ans auparavant, même si les données sont difficiles à obtenir, explique la chaîne américaine.

Les deux jeunes parents connaissaient des soucis d’infertilité et, ayant été familles d’accueil pour déjà plusieurs enfants, s’orientaient plutôt vers l’adoption quand leur famille leur a parlé de « l’adoption » d’embryons.

Lorsqu’un couple a recours à une fécondation in vitro (FIV), plusieurs embryons sont fécondés puis conservés par congélation. Ils peuvent être utilisés pour des grossesses ultérieures, ou si le couple décide de ne pas les garder, il a le choix (en France) entre ordonner l’arrêt de la conservation, les donner à la recherche médicale ou à un autre couple.

C’est dans ce dernier cadre que Tina et Benjamin Gibson sont devenus parents. Le transfert d’embryons a fonctionné du premier coup et quelques mois plus tard, juste après Thanksgiving, la jeune femme a donné naissance Emma, un bébé de 3 kilos et 50 centimètres en parfaite santé.