Avant sa parution, un passage du livre de Hollande a atterri… dans les mails de Macron

Emmanuel Macron savait depuis juillet que François Hollande préparait un livre. –

AFP

Certains qualifieraient ce geste d’acte manqué. Selon France Inter, un chapitre du livre de François Hollande, Les leçons du pouvoir, a atterri l’été dernier par erreur… dans la boîte mail du secrétariat d’Emmanuel Macron. Le chapitre en question était réécrit par Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération. Il pensait l’envoyer à François Hollande, et s’est donc trompé de destinataire.

Interrogé par Checknews, le site de fact-checking de Libération, Laurent Joffrin confirme d’ailleurs avoir reçu en retour la réponse suivante: « Ce n’est pas pour nous ».

Il confirme également avoir réécrit l’introduction de l’ouvrage: « à l’époque ce devait être un livre d’entretien, entre lui et moi (…) Et puis son éditeur et lui ont estimé que ce serait plus efficace à la première personne ». Finalement cette introduction a été conservée « en partie » par François Hollande dans la version définitive du livre.