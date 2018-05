B. les dix premiers finalistes de l’Eurovision

Le représentant de Chypre Eleni Фурейра lors d’un discours sur la première demi-finale de l’Eurovision-2018″

LISBONNE, le 9 mai. /Corr. TASS Anastasia Силкина/. Les représentants de l’Autriche (César Sampson), l’Estonie (Elina Netchaev), de Chypre (Eleni Фурейра), la Lituanie (Ieva Засимаускайте), Israël (麗玲), Tchèque (Mykolas Josef), la Bulgarie (Equinox), l’Albanie (Евгент Бушпепа), la Finlande (la Sarre, Aalto) et l’Irlande (Ryan O’Shaughnessy) ont obtenu le droit de continuer à participer à 63 m concours International de la chanson « Eurovision » à l’issue de la première demi-finale, le correspondant transmet TASS. L’épreuve s’est déroulée mardi dans l’arène Altice à Lisbonne.

Pour les voyages en finale combattu les représentants de 19 pays, parmi les participants au concours ont abandonné l’Azerbaïdjan (Aisel), l’Islande (Ari Оулавссон), la Belgique (Sennek), Biélorussie (Alekseev), la Macédoine (Eye Cue), Croatie (Franka), la Grèce (Yann Terzi), l’Arménie (Sevak Ханагян) et la Suisse (Zibbz). Les plus chanceux a déterminé le montant de vote du jury et les téléspectateurs des pays ayant participé à l’essai. Également pris en considération l’avis du Portugal, de l’Espagne et du royaume-Uni. Les artistes de ces pays ont présenté leurs candidatures au concours de la chambre, mais la place en finale, ils ont été garantis: la première sur les droits de la maîtresse de la compétition, d’autres – comme les fondateurs de « l’Eurovision ».

La représentante de la Russie Julia Samoilova se produira avec la chanson « I Won’t Break » dans la deuxième demi-finale le 10 mai. Pour le droit d’aller en finale de jeudi se battre encore 17 pays: la Norvège, la Roumanie, la Serbie, Saint-Marin, le Danemark, la Moldavie, les pays-bas, l’Australie, la Géorgie, la Pologne, Malte, la Hongrie, la Lettonie, la Suède, le Monténégro, la Slovénie et l’Ukraine.

La finale de l’Eurovision aura lieu le 12 mai.