Babayev: le FC CSKA moscou mène des négociations sur le retour Eremenko, ils devraient se terminer en mai

MOSCOU, le 7 mai. /TASS/. Le CSKA de moscou a passé un accord avec le joueur de football Roman Eremenko sur le retour du milieu de terrain dans la capitale de l’équipe après la fin de la disqualification, des négociations sont en cours, cette question doit être réglée dans le mois de mai. Ce sujet TASS a déclaré le directeur général du club de Roman Babayev.

Plus tôt le portail Sport24 a conduit la citation du président du CSKA Eugène Гинера, qui dit que Eremenko a un contrat avec le club de la branche militaire et à l’automne commencera à s’entraîner avec l’équipe.

« Des journalistes un peu mal interprété les mots. Il s’agit de ce que nous avons avec le Roman et son agent, à la communication, et on ne peut pas exclure que les Roms de retour. Au moins, toutes choses égales, nous avons джентельменская convenu que, bien sûr, il doit retourner dans le CSKA, mais c’est encore très avancée, parce qu’il n’est pas encore complètement parti disqualification, qui se terminera en octobre. Nous n’excluons pas cette possibilité, mais d’en parler, comme sur la tenue fait, alors que c’est impossible », – a dit Babayev.

« À partir d’août, il peut commencer à s’entraîner, par conséquent, si la décision est prise au sujet de son retour, et se passe, il commence à s’engager. Cette décision doit être prise mutuellement – il est probable que, en mai de cette question est réglée. Tout dépend de la négociation: nous communiquons, mais il y a certaines nuances, qui ont de la valeur pour nous et pour le Roman. Je dirai simplement: des russes d’options à 90% c’est le CSKA moscou, et de l’exotisme – où est l’argent », – a déclaré le directeur général.

Eremenko le 18 novembre 2016, a été puni de deux ans d’démission de football de l’activité de la décision de l’Union des associations européennes de football (UEFA). La cause des sanctions est devenu positif de dopage-l’essai de milieu de terrain, réalisée en septembre avant le match de Ligue des champions, il a été trouvé de la cocaïne. La durée de révocation expire le 6 octobre 2018.

Jusqu’à la disqualification Eremenko à partir de 2014, a agi pour le CSKA moscou, qui a passé de 80 matchs dans les différents tournois et a marqué 20 buts. Auparavant, le milieu de terrain a joué pour le finnois « Yaro », les italiens de l’Udinese et la « Sienne », ukrainien du Dynamo kazan « Rubis ».

