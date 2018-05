Babayev: le paiement d’entrer dans un groupe d’uefa champions league augmenteront, le CSKA peut obtenir environ €20 millions

Le Roman Babayev

© TASS/Yuri Machkov

MOSCOU, le 7 mai. /TASS/. L’union des associations européennes de football (UEFA), la saison prochaine va augmenter les prix attribués aux clubs pour la sortie de la phase de groupes de la Ligue des champions, le CSKA de moscou dans ce cas sera d’environ €20 millions de ce Sujet TASS, a déclaré le directeur général de la branche armée du club de Roman Babayev.

« La saison prochaine montant total des versements en contact avec la phase de groupes de la Ligue des champions augmente – CSKA sera d’environ 20 millions d’euros. Si au cours de la dernière saison était près de 15 millions d’euros, et plus loin, dépendait de jeu après la phase de groupes, dès la saison prochaine que pour la sortie sera de près de 20 millions de la majeure partie des gains pour le tout de même, et elle a augmenté de près de deux millions d’euros: il était environ 12,7 millions, et la saison prochaine sera donc plus », – a dit Babayev.

Voir aussi

Babayev: le FC CSKA moscou mène des négociations sur le retour Eremenko, ils devraient se terminer en mai

Babayev: « Locomotive » de l’affaire est devenu un champion, le CSKA moscou continue à se battre pour de l’argent

Babayev: l’intervention du CSKA moscou dans le courant de la coupe d’europe de la saison est un franc succès

« Donc très important pour nous d’entrer dans la phase de groupes, d’autant plus que nous et les fans sont déjà habitués à, que cesse sommes engagés dans un meilleur club, le tournoi de l’Ancien monde, cinq saisons consécutives jouons en Ligue des champions, je ne veux pas violer cette tradition. Il est clair que la troisième place [dans le championnat de Russie] – c’est également un bon résultat, mais avec une certaine réserve, parce que la qualification est toujours un risque, à quatre-match et le début précoce. Mais la troisième place encore faut la mériter, donc pour l’instant rien n’est décidé », a déclaré le directeur général.

Après le 29 tours du championnat de Russie, le CSKA avec 55 points occupe la troisième place dans le classement, qui donne de l’équipe de droit de prendre la parole à tour de qualification de la Ligue des champions. La deuxième place va « Spartacus » avec 56 points, au rez – de « Locomotive » (60), l’avance est devenu le vainqueur du tournoi.

Si dans le tour final de la russe en championnat, le 13 mai, l’équipe de l’armée sur le terrain gagneront махачкалинский « Anji », « kuba », la maison perd métropolitain « Dynamo », le CSKA prend la deuxième place et directement pénètre immédiatement dans la phase de groupes de l’euro.