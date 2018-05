Barack et Michelle Obama ont conclu un contrat avec Netflix en tirant sur les films et séries

Michelle et Barack Obama

© AP Photo/Andrew Harnik

MOSCOU, 21 mai. /TASS/. L’ancien président AMÉRICAIN Barack Obama et son épouse Michelle ont conclu un contrat pluriannuel avec la société de streaming vidéo Netflix. Ils vont prendre des photos pour la société les films, les feuilletons et de transfert, a indiqué dans un communiqué de presse publié lundi sur le site de Netflix.

« Le président Barack Obama et Michelle Obama ont conclu un contrat de plusieurs années avec Netflix sur la création de films et de séries, – dit dans le message. – Le couple Obama va produire une variété de programmes, y compris les séries, créés sur la base du scénario et sans script, documentaires, séries, des documentaires et des longs métrages. Ces projets seront disponibles dans plus de 125 millions de foyers qui sont abonnés à Netflix dans 190 pays ». Le montant de la rémunération qui sera versée à Barack et Michelle Obama, la société ne l’appelle pas.

« L’un des plaisirs simples de notre vie lors d’un séjour à la fonction publique a été l’occasion de rencontrer de nombreuses personnes de tous les horizons de la vie et de les aider à partager leurs expériences avec le grand public, – sont dans un communiqué de presse mots de Barack Obama. – C’est pourquoi je et Michel sont heureux de travailler avec Netflix. Nous espérons que nous serons à la nourrir et à fréquenter talentueux, inspirés et créatifs, qui contribuera à l’empathie et de la compréhension entre les peuples, et allons les aider à partager leurs histoires avec le monde ».

Le fait que Barack Obama mène des négociations avec Netflix, en mars, a rapporté le journal The New York Times. Selon elle, la société prévoit de confier l’ex-chef de l’etat de devenir le modérateur d’un débat sur les transferts, sur les thèmes de la santé, des droits de vote, de l’immigration, de la politique étrangère et du réchauffement climatique sur la planète. Ne sont pas exclus et des spectacles sur le thème de l’utile de l’alimentation. Dans ce cas, comme l’a rapporté le New York Times, dans ses émissions, Obama n’a pas l’intention de discuter de l’actuel président AMÉRICAIN, Donald Trump et sa politique.

Fondé en 1997, le service Netflix propose un service de livraison de vidéo en streaming par internet. Le siège de la société est situé à Los Гатосе (Californie). Depuis 2013, Netflix produit ses propres films, les feuilletons et des émissions de télévision, parmi lesquels le « château de Cartes » (House of Cards), « Très étrange » (Stranger Things), « Daredevil » (Daredevil), « Narco » (Narcos). En juillet dernier, la société a annoncé que le nombre d’abonnés d’un service à travers le monde a dépassé les 100 millions de personnes.