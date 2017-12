Publicité

TASS, le 23 décembre. « Barcelone » avec un score de 3:0 a remporté la victoire sur le Real madrid chez le match de la 17e manche du championnat d’Espagne de football.

Attaquant du real Cristiano Ronaldo est déjà à la deuxième minute de la rencontre après le corner a envoyé le ballon dans le but « de Barcelone », mais le but n’a pas été pris en compte en raison de corner. Le score a ouvert Luis Suarez (54ème minute), puis Lionel Messi a augmenté son avantage des catalans, sur penalty après (63), 11 mètres, le coup a été nommé pour намеренную le jeu de la main de Daniel Карвахаля dans le terrain « le Real madrid, le défenseur du real a reçu un carton rouge. Le troisième but dans le temps additionnel a marqué Aleš Vidal.

Un but contre le Real madrid » est devenu pour Messi 526-m dans le cadre de « Barcelone » dans tous les tournois, ce qui est un nouveau record du nombre de buts joueur pour une équipe européenne, le top du championnat. Précédent record appartenait à l’ancien joueur du bayern munich Gerda Müller, qui a marqué 525 buts pour le club allemand.

Le club catalan a remporté une troisième victoire consécutive dans le championnat d’Espagne et se trouve à la première place dans le classement, en tapant 45 points. L’équipe d’Ernesto Valverde n’a subi aucune défaite dans le championnat espagnol et en seulement trois a joué un match nul. Le meilleur buteur des catalans et le championnat d’Espagne est Messi, sur le compte dont 15 buts en 17 matches, allant d’un deuxième attaquant du barça Luis Suarez marque 10 buts en 14 matches. Dans le prochain match « Barcelona », la maison joue avec le « Levante », le 7 janvier.

Cette défaite est pour le « Real » de la troisième à la saison actuelle de championnat d’Espagne. L’équipe de Zinédine Zidane se trouve à la quatrième place dans le championnat d’Espagne, en tapant 32 points, l’équipe a le match en stock. Dans ce cas, aucun des joueurs de football Real madrid n’a pas marqué dans le championnat de plus de quatre buts autant de buts de Ronaldo, Isco et Marco Asensio. Le prochain match à madrid au départ le 7 janvier rencontreront « Сельтой ».

Dans les deux précédentes rencontres cette saison pour le Real madrid a battu Barcelone dans le cadre de la Supercoupe des pays avec un score global de 5:1. Dans le « clasico » de la saison dernière de l’équipe au premier tour de championnat espagnol ont fait match nul au Camp Nou (1:1), et dans la deuxième rencontre « Barcelone » sur la route victoire (3:2).