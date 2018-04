Lionel Messi

TASS, le 7 avril. « Barcelone » a remporté la victoire avec un score de 3:1 au-dessus de la « Леганесом » dans le match à domicile 31-ème tour du championnat d’Espagne de football.

Dans la composition d’hôtes à un triplé inscrit l’attaquant argentin Lionel Messi (27, 37, 87e minute). Le score de Messi a ouvert un coup franc. Il est devenu le premier joueur dans le championnat d’Espagne avec la saison 2003/04 (avec cette saison est ces statistiques), qui en six matchs du tournoi d’affilée marqué les buts de l’udinese. Chez les personnes distingua, Nabil El-Chaleur (68).

« Barcelone n’a remporté le championnat d’Espagne de 38 matches. C’est la répétition du record du club de la Real Sociedad », qui, en 1979 et en 1980, également invaincu 38 matches de championnat. « Barcelone a remporté 31 de la rencontre et sept terminé par un match nul et Real Sociedad de fútbol » a remporté 21 de match et 17 a terminé en match nul. La dernière fois « Barcelone » dans le championnat national a perdu 8 avril 2017, dans une retraite de match avec un « Malaga » (0:2).

« Barcelone » a renforcé le leadership du championnat d’Espagne. Dans l’actif de l’équipe de 79 points en 31 matchs. Le détachement du club Atlético de madrid, en allant à la deuxième position, a augmenté de 12 points, mais les madrilènes ont un match en main. Messi a marqué 29-ème balle dans le courant de championnat et a augmenté de détachement dans la course le classement des meilleurs buteurs de l’attaquant portugais du Real madrid Cristiano Ronaldo jusqu’à six buts.

Dans le prochain match le 14 avril « Barcelone » sur son champ d’adopter le « Valence ».