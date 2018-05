« Barcelone et le Real madrid ont fait match nul en championnat d’Espagne, Messi et Ronaldo ont marqué un but

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

TASS, le 6 mai. « Barcelone » avec un score de 2:2 a joué un match nul contre le Real madrid dans le match à domicile de la 36-ème tour du championnat d’Espagne de football.

Le score à la 10e minute a ouvert l’attaquant uruguayen du barça Luis Suarez, à la 14e minute, l’attaquant portugais personnes Cristiano Ronaldo a égalisé par. Sur la troisième compensée minute de la première тайму le juge a supprimé le milieu de terrain des propriétaires Sergi Roberto pour comportement antisportif.

L’attaquant argentin de Barcelone, Lionel Messi a fait monter son équipe à l’avant, à la 52e minute. Le milieu de terrain gallois de Real madrid Gareth Bale a marqué un but à la 72e minute, en définissant la facture finale.

« Barcelone » déjà assurée de remporter le championnat. L’équipe occupe la première place dans le classement, en tapant 87 points en 35 matchs. « Le real madrid occupe la troisième place (72 points). En deuxième position se trouve à madrid à l’Atlético (75 points après 36 matchs).

Dans le prochain match le 9 mai « Barcelone » sur son terrain acceptera de Villarreal ». « Le real, le check-out se réunira avec le sevilla fc.

L’histoire de la confrontation

« Barcelone et le Real madrid à la 176e fois joué avec l’autre dans le championnat d’Espagne. 34-ème fois de l’équipe n’ont pas pu identifier le gagnant de 70 fois la victoire est restée pour le fc Barcelone, 72 – le Real madrid. Messi a marqué 26 buts du Real, упрочив son leadership de buts dans le « clasico » parmi les footballeurs de deux clubs. Ronaldo a marqué 18-ème de la balle « Barcelone » et à égalité avec Alfredo Di Stefano parmi les joueurs du Real sur le nombre de balles dans le face-à-face ultime.

Plus souvent que les autres dans le « clasico » a participé le défenseur du Real Manolo Sanchis – 43 fois, mais dans le championnat d’Espagne le plus de matches contre Barcelone » a Хенто et Raoul – 31. Défenseur espagnol Sergio Ramos a passé 38-ème match contre le fc Barcelone dans le cadre de « Real madrid, tenant la première place pour cet indicateur, parmi les actuels joueurs du club de madrid. Également pour la 38ème fois contre le Real madrid a joué Messi et Andrés Iniesta.

Avant de quitter l’été, Barcelone Iniesta a passé son dernier match contre le Real madrid, pour la première fois après avoir joué dans le « clasico » en novembre 2004, lorsque son équipe a détruit l’adversaire – 3:0. Iniesta a marqué trois buts dans la porte de la « Real » et fait huit passes, la dernière fois отличившись en novembre 2015, Barcelone a gagné à Madrid – 4:0.

Dans cette saison, deux équipes se sont rencontrées pour la quatrième fois. En août, le Real madrid et le fc Barcelone ont la super coupe d’Espagne, des deux matches battu le club de madrid champion du pays de la dernière saison (3:1, 2:0). Les matches sont devenus дебютными pour un entraîneur de Barcelone Ernesto Valverde.

« Barcelone » a pris sa revanche dans un match de la 17e manche du championnat d’Espagne le 23 décembre, ayant le score de 3-0, buts inscrits Luis Suarez, Lionel Messi et Алеиш Vidal.