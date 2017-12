« Bart De Wever torpille Charles Michel sur le pacte énergétique », selon les Verts

Les déclarations dimanche du président de la N-VA, Bart De Wever, pour qui le débat sur la sortie du nucléaire ne sera probablement pas tranché avant les négociations pour la formation d’un gouvernement en 2019, torpillent la volonté du Premier ministre Charles Michel de faire aboutir le Pacte énergétique, ont affirmé lundi Ecolo et Groen.

« Ce n’est plus du conservatisme, c’est du rétrogradisme », a dénoncé le co-président d’Ecolo Patrick Dupriez sur Twitter. Il rappelle que le Premier ministre avait assuré le 13 décembre dernier qu’il ne laisserait personne torpiller le Pacte énergétique interfédéral, qui prévoit la sortie du nucléaire en 2025. M. Michel avait alors estimé qu’il serait bon de donner un signal au début de l’année 2018 aux acteurs économiques. Or le 24 décembre, « Bart De Wever lui envoie cette grosse torpille », souligne Patrick Dupriez.

Pour lui, ne pas décider rapidement de sortir du nucléaire revient à prolonger le nucléaire. En outre, « ne pas décider aujourd’hui, c’est payer plus cher demain la transition énergétique ». Chez Groen, la présidente Meyrem Almaci rappelle que la sortie du nucléaire a été votée en 2003, qu’elle figure dans l’accord du gouvernement actuel et a été confirmée par la N-VA dans une loi de 2015. « On sait en plus que l’énergie nucléaire empêche des investissements dans l’énergie renouvelable, prenons donc encore deux ans de retard », ironise-t-elle, en évoquant un échec pour M. Michel.

Dans les rangs de la majorité, le député flamand Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) rappelle lui aussi l’existence de l’accord gouvernemental et la confirmation de 2015. Il insiste sur la clarté nécessaire pour des investissements rapides. « Reporter maintenant la transition vers un système énergétique renouvelable revient à abandonner la décision aux mains des géants français de l’énergie. Et toute décision en 2019 sera devenue obsolète », ajoute-t-il. Plusieurs observateurs voient par ailleurs dans cette sortie de Bart De Wever sur le nucléaire une manière d’allumer un contre-feu alors que le dossier soudanais fait vaciller le secrétaire d’Etat N-VA Theo Francken.