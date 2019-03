Bekaert annonce des plans de restructuration en Belgique: 281 emplois en moins

Bekaert met en oeuvre des actions pour restaurer la performance financière de ses activités et 281 emplois vont passer à la trappe. « Nous voulons accroître notre compétitivité et améliorer notre faculté et vitesse de réponse aux besoins des clients et aux évolutions rapides du marché. Aussi mettons-nous en oeuvre des actions visant à renforcer notre position concurrentielle sur le marché mondial en réduisant considérablement notre structure de coûts afin d’améliorer durablement la performance financière du Groupe ».

La direction de Bekaert a informé aujourd’hui ses comités d’entreprise belges et européen des mesures proposées et de leur impact éventuel sur les activités et l’emploi en Belgique. La restructuration envisagée affecterait 281 emplois en Belgique. La direction regrette les conséquences personnelles de ce plan et évaluera, avec les partenaires sociaux, les options permettant d’atténuer l’impact social.



« Les départements d’ingénierie et de technologie ainsi que les domaines fonctionnels en Belgique se concentreront davantage sur leurs rôles respectifs en matière d’expertise globale et prendront le rôle de partenaire stratégique. Ils aideront l’entreprise à atteindre ses objectifs à court et à long terme » précise encore l’entreprise par communiqué.