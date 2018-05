Belgique, Allemagne et Pays Bas coopèrent contre la criminalité transfrontalière

Le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, a signé jeudi à Maastricht une déclaration d’intention en vue de créer un centre d’expertise dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. L’initiative associe les Pays-Bas et le land de Rhénanie du nord-Westphalie.

Un projet-pilote associe baptisé ARIECS associe déjà les Pays Bas et deux provinces flamandes, auxquelles s’ajoutera bientôt celle de Namur. Il repose sur la collaboration non seulement de la justice et de la police mais également des autorités locales. La déclaration d’intention signée jeudi -en vue de créer EURIEC- a une portée plus large puisqu’elle associe le land le plus peuplé d’Allemagne.