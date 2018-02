L’image du film « la Panthère Noire »

La plus discrète personnage de la traverse de la bande dessinée « the first avenger: l’Opposition » est de retour. T’Чалла (Chadwick Боузман) — c’est le prince héritier du royaume de Ваканда, упрятанного quelque part dans les profondeurs de l’Afrique. La préhistoire de вакандцы trouvé вибраниум, le métal magique avec à la fin des compréhensibles, mais extrêmement bénéfiques. De lui est faite, par exemple, le bouclier de captain America.

Les populations autochtones, dans l’antiquité, ont appris à utiliser вибраниум et par conséquent, à notre époque, ont déjà inventé toutes sortes de la technologie, qui n’a pas rêvé à des scientifiques d’autres pays, mais préfèrent garder leurs réalisations dans le secret de l’ONU et d’autres organisations mondiales: tout le monde pense que Ваканда — недоразвитая un pays agricole.

Père T’Чаллы tué encore dans la première « Confrontation », ce qui signifie, il est temps de mener Ваканду à un brillant avenir. Cet avenir cherchent à les empêcher de s’en tenir méchants: secondaire Ulysse Clos (Andy Serkis, l’un des semble, deux белокожих acteurs dans le film) et la première Киллмонгер (Michael B. Jordan).

D’ailleurs, l’empathie T’Чалле sur son chemin de devenir le père de вакандского peuple (ce chemin à la louche, comme l’intrigue du dessin animé « le Roi Lion ») est obtenu avec difficulté.

Le premier et le principal problème réside dans le Чедвике Боузмане, désespérément нехаризматичном un acteur avec lequel le studio Disney est très chanceux. Il a pris sur le rôle de la Panthère déjà assez longtemps, et pendant ce temps, avec le temps d’autres jeunes acteurs plus intéressant et поперспективнее.

L’un d’entre eux a trouvé une fois et réalisateur de « la Panthère » Ryan Kugler. Auparavant, il a retiré l’incroyable « Creed », remake de « Rocky », où le vieil et appauvris par le personnage de Stallone a enseigné l’art de la boxe fils de son ennemi de la première partie, Apollo Creed. Le rôle principal y est conformé Michael B. Jordan, qui dans « la Panthre Noire » a repris antagoniste Киллмонгера, bien que pourrait tranquillement prendre la place de Боузмана.

Mais même de plus en plus, et le héros, vêtu d’ambiguïté dans le costume de chat, il s’avère tout simplement inintéressant. Dans гейминге de ces héros, comme la Panthère Noire, appelée la « mother », même pour une кинокомиксного du monde Marvel ce héros trop fort. Il est généralement impossible à tuer, parce que toute l’énergie de parvinrent à lui balles et autres projectiles costume absorbe et ainsi renforce personnage. Autrement dit, plus le Noir Panthère se battent, plus la victoire de la Panthère, c’est tout. Et cela signifie que le résultat de longues jeu d’action et de scènes à l’avance prédéterminée.

D’ailleurs, dans quelque chose de la « Panthère Noire » il s’avère, au contraire, un pas en avant pour le studio, qui publie déjà trois de la bande dessinée de film chaque année. Constante malheur de cette киновселенной étaient sans relief les méchants, mais les auteurs des « black Panthers ont réussi à surmonter ce désastreuse tendance: ici безликое absolument tout, sauf une fois quand même méchant.

Киллмонгер, élégant, un gars de la banlieue d’Auckland, garce à tout le monde d’un gamin du ghetto, il s’avère un tel révolutionnaire, qui, oubliant l’historique de conspiration, allait conquérir le monde une grande Ваканду et d’aider ainsi à la fois à tous en noir sur la planète. Clair que la stratégie de mal pour Ваканды: même T’Чалла à la fin du film reconnaît que l’ennemi était tout.

Enfin, c’est un film pour Marvel, il était important sur le plan politique, le politiquement correct à la diversité: auparavant, les seuls noirs супергероеми ont été третьестепенные le Faucon et le Guerrier, qui ressemble à une copie complète de l’Homme de Fer, seulement dans le costume d’une autre couleur. Et la « panthère Noire », selon l’idée était de regarder comme une victoire sur les préjugés, éternellement suspect de racisme et d’Hollywood.

Cependant, la promesse de « Black Panthers » s’est avéré le contraire. Tout d’abord, dans ce film-le ghetto a rassemblé, il semble, en tout un peu moins populaires n’ont pas impliqués dans кинокомиксах des noirs, des artistes et de Forest Whitaker, et Lupita Нионго de « 12 ans d’esclavage », et Daniel Калуя de « Loin », et même un garçon de « clair de Lune ». Et chacun d’eux il n’y a absolument rien à jouer.

Deuxièmement, tous les noirs héros ici ressemblent ou гопникам ou aux papous. Ils doivent suivre les épaisses вакандским coutumes, qui, par exemple, le chef de l’état peut appeler à tout moment, n’importe qui sur le rituel du duel au-dessus de convaincant peinte sur l’ordinateur de l’abîme. Qui a gagné — s’assoit sur le trône.

Mais la chose la plus horrible que ce douloureusement frivole peinture n’est pas, pour reprendre les termes du hip-hop, pas de « grouva », pas de « вайба »

Oui et elle-même Ваканда et ne ressemble comme une moquerie sur l’ensemble des pays africains de la culture: ce sont totalement fictifs et ne ressemble moderne de l’Afrique, le pays apparaît ici comme une terre promise pour toute historiquement opprimés de la race. Mais le rêve de cette terre souligné несбыточна: même dans киновселенную Marvel s’intègre mal ce secret, le pays, qui a réussi à cacher de tout le monde son infaillible de l’avantage dans le développement technologique.

Au box-office depuis le 26 février.

Egor Беликов