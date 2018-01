Безуглов: le niveau de connaissances des joueurs de football dans le thème de la lutte contre le dopage est devenu beaucoup plus élevé

Eduard Безуглов

MOSCOU, le 25 janvier. /TASS/. Le niveau de connaissances des joueurs russes au sujet de la lutte contre le dopage a considérablement augmenté. Ce journaliste a raconté le médecin de l’équipe de Russie de football Edouard Безуглов.

« De nombreux joueurs de l’équipe ont reçu une cours en ligne РУСАДА (Russe anti-doping agency – env. TASS), l’atelier ont passé et les médecins des clubs de premier league (Fédération de football de premier league). Il ya une application spéciale РУСАДА, que tous les enfants, quand les footballeurs introduisent un nom dans le programme et reçoivent une réponse, il est interdit de médicament ou non. Augmenter le niveau d’éducation nous aide dans le travail, et le niveau d’éducation des athlètes dans le sujet antidopage logiciel est devenu beaucoup plus élevé », dit – il, dans le cadre de la conférence scientifico-pratique « les Problèmes médicaux de l’accompagnement dans le football moderne, à la veille de la coupe du monde 2018 ».

Безуглов a noté que dans cette situation, personne ne peut garantir l’absence de problèmes: « J’ai cinq ans, je travaille dans l’équipe, nous n’avons jamais rien interdit pas le faire, même à proximité de fait, le savent, la FIFA (fédération Internationale de football association) et de l’UEFA (Union des associations européennes de football). Grâce à la formation que nous menons, nous espérons que nous avons pas de problèmes ».

« De l’autre côté, maintenant, peut-être, pas tout cela dépend de nous, si propres athlètes ne permettent pas avant les jeux Olympiques. Quelles sont les raisons de la partie adverse à-dire, pas à nous de juger. J’ai en tant que fan je suis désolé, mais comment se fait-il savoir ne peux pas. J’espère, dans le football, nous évitons, car aucune condition préalable n’est pas », a – t-il ajouté.