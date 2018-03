Bilan satisfaisant pour les centres de ski en province de Liège et Luxembourg

Les gestionnaires des centres de ski des Cantons de l’Est et de la Baraque Fraiture, en province de Luxembourg, dressent un bilan positif de la saison des sports d’hiver 2017-2018 en Belgique. La fréquentation a été satisfaisante à très bonne, selon les exploitants. Ceux-ci pointent d’ailleurs tous la semaine de carnaval comme la meilleure période de la saison, les pistes ayant été accessibles durant l’ensemble de cette semaine de congé.

La saison avait débuté dès le 2 décembre avec l’ouverture des pistes de ski de la baraque Fraiture durant tout un week-end. Le site luxembourgeois aura été accessible aux skieurs durant 34 jours cette saison.

« Le bilan est très positif avec des pointes jusqu’à 1.200 personnes par jour durant les congés de carnaval rien que pour les pistes de ski alpin », se réjouit Michel Detaille, l’un des gestionnaires, qui souligne aussi l’intérêt du public pour les pistes de ski de fond et de luge.

Dans les Cantons de l’Est, la saison a réellement début à la mi-décembre. Du côté de Loscheimergraben, dans la Vallée de l’Our, le site a été accessible tout le mois de février et les gestionnaires ont profité des congés aux Pays-Bas pour prolonger l’ouverture des pistes la semaine dernière. Le bilan global est d’ailleurs excellent pour les exploitants.

A Elsenborn, qui bénéfice d’un enneigement similaire aux Hautes Fagnes mais surtout des pistes privées, la satisfaction est également de mise, les écoles et un public nombreux ayant pris la direction de l’Eiffel lors des 28 jours d’ouverture recensés.

Dans les Hautes Fagnes et au signal de Botrange en particulier, point culminant de la Belgique, le bilan est plus mitigé. Le congé de carnaval a permis aux exploitants de travailler correctement « mais ce ne fut pas la grande affluence des skieurs lors d’une saison où on a ouvert par intermittence, après un démarrage qui ne s’est pas effectué dans les conditions de glisse optimales », relève Alexandre Fechir.

L’augmentation importante du nombre de promeneurs a également eu une influence sur la qualité des pistes. Le gestionnaire prône donc la mise en place de sentiers balisés à destination de ce public en collaboration avec les communes, la Direction nature et forêts et le parc naturel.

Lors de cette saison 2017-2018, on a skié 43 jours, dont 30 sans discontinuer entre le 2 février et le 4 mars.