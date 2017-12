Biographie De Vitaly Moutko

Vitaly Moutko

TASS-DOSSIER. 25 décembre 2017 lors de la réunion du comité exécutif Russe de football (RFU), Vitali Moutko a annoncé la suspension de l’activité au poste de président de l’organisation. Par intérim du chapitre de football de l’union est nommé directeur général de la RFS Alexandre Алаев.

Vitaly Леонтьевич Moutko né le 8 décembre 1958 dans le village Куринская d’Apchéron district de la région de Krasnodar. Son père a travaillé comme docker, la mère станочницей dans леспромхозе. De nationalité ukrainienne. Lors de la naissance de Victor Moutko, pendant ses études à l’école professionnelle n ° 226 il a changé le nom de Vitali.

En 1977, il est diplômé de мореходное les écoles de formation professionnelle n ° 226, dans la ville de Петрокрепость (aujourd’hui – Pétersbourg, la région de Leningrad) spécialité « minder », en 1983, Leningrad bateau-mouche l’école (aujourd’hui Saint-Pétersbourg collège de transport de l’eau), en 1987, L’institut de transport de l’eau (aujourd’hui l’université d’Etat de la marine et fluviale. l’amiral S. Oa Makarova) spécialité « détachées des machines », a obtenu un diplôme d’ingénieur en mécanique. En 1999, par contumace, il est diplômé de la faculté de droit de Saint-Pétersbourg université d’etat.

Le candidat des sciences économiques. En 2009, à Saint-Pétersbourg, l’université d’état de l’économie et des finances (à partir de 2012 – Saint-Petersburg state university économique) a défendu sa thèse sur le thème de la « valeur de marché et les régulateurs du gouvernement dans le développement de la culture physique et des sports ».

En 1977-1978, a travaillé par le matelot-mécanicien à bord de navires de Léningrad du port maritime de voyageurs et de gestion du Nord-Ouest de la rivière la navigation à vapeur.

Dans Léningrad bateau-école est devenu secrétaire général de l’organisation des jeunes communistes. Depuis 1983, a occupé les postes d’instructeur, chef du département questions sociales, depuis 1989, le secrétaire de district du comité exécutif (excom) du Conseil des députés du peuple de la ville de Kirov de Léningrad. Dans les années 1990 a été élu président du Conseil de district de Kirov députés. En 1991-1992, – le chef de l’administration de la ville de Kirov.

Dans les années 1992-1996 – adjoint au maire de la ville de Saint-Pétersbourg, Anatoli Sobtchaka. Simultanément, il a été le président du comité des affaires sociales de la ville.

De 1997 à 2003, président de la société (ZAO) « club de Football « Zénith ».

En 2001-2003 – président de la Fédération de football de la Premier League.

Depuis octobre 2003-mai 2008 – membre du Conseil de la Fédération (SF) de l’Assemblée Fédérale de la fédération de RUSSIE (le représentant du gouvernement de la ville de Saint-Pétersbourg). À partir de janvier 2004 à février 2007 – membre du Comité de la SF des affaires de la Russie et de la politique régionale, en avril-juin 2004 – le premier vice-président, depuis juin 2004, le président de la Commission de la SF jeunesse et sport, à partir de mars 2006 à janvier 2008 – membre du Comité de la SF de la politique sociale, à partir de janvier 2008 – membre du Comité de la SF de la politique sociale et de la santé. Les pouvoirs ont été arrêtées à l’avance, le 12 mai 2008, à l’occasion de la nomination d’un membre du gouvernement.

À partir d’avril 2005 à novembre 2009 – le président Russe de football (RFS), succède à Viatcheslav Колоскова. Sur l’initiative de l’Moutko la slection de la Russie selon le football pour la première fois en tête entraîneur étranger – Guus Hiddink (pays-bas). En 2015 et 2016, a été élu nouveau président de la RFS et a occupé ce poste jusqu’à présent.

Dans les années 2006-2010 – membre du comité technique et le comité de développement de la fédération Internationale de football association (FIFA).

Depuis le 12 mai 2008 au 21 mai 2012 – le ministre des sports, du tourisme et de la politique de jeunesse de la fédération de RUSSIE dans le gouvernement de Vladimir Poutine. Depuis le 21 mai 2012 au 19 octobre 2016 – le ministre des sports de la fédération de RUSSIE dans le bureau du président Dmitri Medvedev.

En 2009, un membre élu du comité exécutif de la FIFA, en mai 2013 réélu à la prochaine période de quatre ans. Est également membre du comité de la sécurité et de fair-play de la FIFA.

En juillet 2016, un rapport présenté par la commission indépendante de l’agence Mondiale antidopage, a été accusé de manipulation avec le dopage des échantillons et l’appui de la consommation de dopage athlètes russes. En réponse aux accusations, il a déclaréque le rapport de « falsifié », et « avec un point de vue juridique, le rapport ne tient pas la route ». Le même mois, la décision du comité olympique International privé de l’accréditation des jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro (Brésil).

Depuis le 19 octobre 2016 – le vice-président du gouvernement de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev. Supervise les questions de développement de la culture physique et du sport, du tourisme, de la politique de jeunesse, ainsi que de l’organisation, de la préparation et de la tenue de la coupe du monde de la fifa 2018,

Entre dans la composition du Conseil au président de la fédération de RUSSIE de la culture physique et le sport (2005).

À partir de décembre 2016, préside le conseil de Coordination de la préparation de la coupe du monde de football en 2018 et la Coupe des confédérations 2017. Remplacé à son poste de chef d’Igor Chouvalov.

Le vice-président du conseil de surveillance, président de l’organisation indépendante sans but lucratif « le comité d’Organisation de la « Russie – 2018 » (depuis 2011).

Le président du conseil de surveillance autonome à but non lucratif « Centre de planification et de suivi des Programmes de formation à la mise en 2018, de la fédération de RUSSIE de la coupe du monde de football (2014).

Membre du conseil d’administration de l’académie Russe de l’éducation. Le vice-président du conseil d’administration autonome à but non lucratif « Russe de l’université internationale olympique » (РМОУ).

Le vice-président de la Fédération de football de Saint-Pétersbourg. Fondateur et président de la fondation de soutien et de développement du football à Saint-Pétersbourg « Or le pélican ». Le président des jeux olympiques Spéciaux du comité de Saint-Pétersbourg, le conducteur de la compétition des athlètes handicapés et visant à résoudre le problème de la réinsertion des personnes avec des déficiences intellectuelles.

La somme totale de декларированного revenu annuel en 2016 s’élève à 9 millions d’euros 1 thous., épouse de 2 millions de 332 thous.

Décoré des ordres d’Honneur (1994), l’Amitié (2002), « Pour mérites devant la Patrie » (IV) et (III) le degré (2008, 2014). Marqué diplôme d’honneur du gouvernement de la fédération de RUSSIE (2005).

Co-auteur de l’enseignement méthodique de l’allocation de Mini-football – un jeu pour tous » (2008).

Il est marié. Le conjoint Tatiana Ivanovna (rod. 1954), une femme au foyer, elle a travaillé dans le département de la formation de la Baltique shipping corporation, en 2007-2009 – directeur général de la socit anonyme de type FERM « Виталема ». Deux filles: Hélène (rod. 1977), entrepreneur, a été co-fondateur et directeur de la clinique dentaire, Marie ( † ). 1985), diplômée de la faculté de droit de Saint-Pétersbourg de l’université.