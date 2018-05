Biowallonie: « Non, le bio n’est pas à la traîne en Wallonie »

La Wallonie n’est pas à la traîne en matière d’agriculture biologique et figure même dans le peloton de tête européen, ont souligné mercredi l’ASBL Biowallonie, le cabinet du ministre wallon de l’Agriculture et l’Apaq-W (Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité), à l’occasion de la présentation d’un état des lieux de la filière.

En Belgique, l’agriculture biologique représentait, en 2016, 5,8% de la surface agricole utile (SAU), ce qui est inférieur à la moyenne de l’Union européenne (6,7%) et relativement éloigné de ce que ce type d’agriculture sans pesticides représente en Autriche (21,3%), en Suède (18,3%), en Italie (14%) ou en Espagne (8,5%).

Mais la moyenne belge est tirée vers le bas par la faible présence du bio en Flandre. En Wallonie, l’agriculture biologique représentait en effet 9,7% de la SAU en 2016, ce qui la plaçait en réalité en neuvième position et au-dessus de la moyenne européenne.

Les chiffres, pour 2017 cette fois, montrent qu’avec 76.072 ha de superficie agricole bio (+6,7% par rapport à 2016), la Wallonie pèse à elle seule plus de 91% de la surface agricole bio belge. En outre, plus de trois quarts des fermes bio en Belgique sont situées au sud du pays (1.625 fermes, +8,8% sur un total de 2.093). Et la part du marché du bio est plus élevée en Wallonie (4,2%) que pour l’ensemble de la Belgique (3,4%).

« Un hectare agricole sur 10 est bio et une ferme sur huit est sous contrôle bio en Wallonie, ce qui montre qu’on a passé un cap », souligne Biowallonie, ASBL en charge de l’encadrement de la filière bio au sud du pays.