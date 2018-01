Les footballeurs de l’équipe de Russie

MOSCOU, le 17 janvier. /Corr. TASS André Карташов/. La slection de la Russie selon le football peut montrer de façon inattendue le résultat le plus élevé pour la coupe du monde en 2018. Une telle opinion tait exprime TASS, en marge de la Гайдаровского forum le champion du monde 1998 dans la composition de l’équipe de France Laurent Blanc.

Le « championnat du monde – très-événement très important au niveau mondial. Bien sûr, ces résultats, qui montrera votre équipe sont importants, mais je pense que la tâche de votre pays n’est pas seulement là, dit – il. – La russie veut montrer sa capacité à prendre les gens de partout dans le monde et les aider à découvrir ce merveilleux pays. La vraie victoire pour la Russie seront tous ceux qui viendront découvrir le pays parce qu’ils veulent revenir ».

« Mais en 1998, notre équipe est également n’a pas été un favori, il n’était ni un français, qui se croyait en la victoire de l’équipe nationale à la coupe du monde. Et par mois, des millions sont descendus dans la rue pour célébrer la victoire dans le tournoi. De sorte que lors du prochain tournoi des surprises, et la slection de la Russie est capable d’eux », a – t-il ajouté.

Blanc, qui a joué à la position de défenseur central, a joué pour des clubs comme l’espagnol « Barcelone », les français « Montpellier », « Saint-Etienne » et « Marseille », les anglais de Manchester United, les italiens de l’Inter et le Napoli. En tant que coach Blanc a mené une « Bordeaux » à la dernière à ce stade de l’histoire du club à la victoire au championnat de France (2008/09), a remporté la Coupe de la ligue française et le double de la Supercoupe des pays. En 2010, le spécialiste en tête de la slection de la France et l’a emmenée au championnat d’Europe, sur lequel l’équipe a en quarts de finale aux futurs vainqueurs du tournoi, les espagnols. Le PSG Blanc plus de trois ans (juillet 2013) a remporté 11 titres de l’intérieur de la France, le contrat avec l’entraîneur a été résilié en raison du mécontentement guide des spectacles du club en coupe d’europe.

Le championnat du monde aura lieu dans 11 villes de la Russie du 14 juin au 15 juillet.

