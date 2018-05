Bloomberg: le plus cher de whisky vendu pour $1,1 millions de dollars à la vente aux enchères à Hong kong

© Valery Шарифулин/TASS

TASS, le 20 mai. Une bouteille de 60 ans, le scotch whisky Macallan a été vendu pour $1,1 millions de dollars sur la vente aux enchères de la maison Bonhams à Hong kong. Il est devenu le plus cher de la bouteille de cette boisson, qui a été vendu aux enchères, a rapporté l’agence Bloomberg.

#UnderTheHammer We beat our own record! The 60-year-old Liqueur de Valerio Adami from 1926 achieved HKD 7M (HKD 8,636,250 incl Premium) in Hong Kong https://t.co/VSY8jqiXX5 pic.twitter.com/403r8G0r0A

— Bonhams (@bonhams1793) 18 Mai 2018

Le single malt écossais du fabricant mûri dans un tonneau de 1926 à 1986. Dans le lot, établissant le record, faisait partie d’une série de 12 bouteilles de 0,75 l, signés par l’artiste italien Valerio Adami, qui a développé la conception de l’étiquette.

Le précédent record, établi sur les mêmes métiers, n’a duré que quelques heures. Il était de $1,01 millions de dollars et appartenait à la boisson 60 ans du même fabricant. Une bouteille faisait partie d’une série, qui a inscrit un artiste britannique Peter Blake, célèbre pour son travail sur la couverture de l’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles.

Aux enchères record appartenait à la шестилитровой une bouteille de 60 ans, le whisky Macallan, qui a été vendue pour près de $632 milliers de en 2014.