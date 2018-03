Le froid à Bristol, Royaume-uni

TASS, le 4 mars. L’union européenne à cause du gel doivent acheter de la Russie un nombre record de gaz. Sur cela a communiqu l’agence Bloomberg.

« La russie est le seul fournisseur qui possède suffisamment de stocks pour répondre à la hausse brutale de la demande sur le gaz », a déclaré à l’agence météorologue de la société Marex Spectron Giacomo Masato.

« Seulement « Gazprom » est capable d’augmenter les livraisons de gaz aux consommateurs européens à un niveau maximum à une vitesse vertigineuse. Aucun autre fournisseur, qui pourrait faire face à la tâche », a assuré le président du conseil d’administration du gaz russe holding Alexeï Miller.

En février, le prix du gaz russe ont augmenté à trois reprises et ont atteint un niveau record, écrit Bloomberg. La consommation de gaz a grimpé à un record de volume au moins au cours des cinq dernières années. Le royaume-uni et l’Allemagne sont d’accroître les volumes d’achat de собенно rapidement.

Plus tôt, le journal Financial Times a rapporté que la RUSSIE mettra au royaume-uni le gaz naturel liquéfié танкерным façon. À cause du gel des dépenses en allant sur le chauffage des maisons et des appartements de gaz au royaume-Uni a considérablement augmenté et les prix ont atteint un sommet au cours des 12 dernières années. Dessert britannique газораспределительную système National Grid auparavant, a déclaré que pour la première fois en huit ans, elle fait face à un déficit des approvisionnements en gaz.