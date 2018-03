Le président AMÉRICAIN Donald Trump

WASHINGTON, le 3 mars. /TASS/. Le président AMÉRICAIN Donald Trump, connu pour sa passion de la malbouffe, forcé par les recommandations d’un médecin temporairement sur un régime et de refuser de cheeseburgers en faveur d’une meilleure nourriture. Ce sujet a rapporté vendredi l’agence Bloomberg citant des sources bien informées entouré d’un chef d’etat.

Selon leurs conclusions, le médecin-chef de la maison Blanche Ronny Jackson en janvier de cette année a porté à l’attention de 71 ans, le chef de l’état qu’il est sur le point de l’obésité. Le poids de Trump était de 239 lb (108 kg) lors de la croissance de 6 pieds et 3 pouces (190 cm). Conformément aux normes du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, Trump ne suffisait pas seulement une livre (environ 400 g) jusqu’à la limite inférieure de l’obésité.

Comme l’affirme Bloomberg, Jackson a recommandé au président de consommer moins de glucides et de graisses, dans la mesure du possible d’exclure de la viande de bœuf, mais aussi de donner une heure quotidienne d’exercices physiques. Les sources de l’agence indiquent que Trump déjà au moins deux semaines n’ont pas mangé des hamburgers. Il est remarquable que Jackson a recommandé de prêter attention à l’alimentation, non seulement le président et la plupart de ses employés.

L’agence a rappelé que Trump lors de la campagne électorale le plus souvent mangea le déjeuner de quatre hamburger de la chaîne de restauration rapide McDonald’s. Bloomberg souligne que maintenant, il Arrive tout de même parfois fait des concessions: cette semaine, il a une fois mangé au petit déjeuner, bacon grillé.

Jackson a passé l’inspection du président du 12 janvier. Suivi de l’étude, le médecin a constaté que Trump un excellent état de santé. Selon le médecin, Trump est l’exécution de leurs fonctions. Jackson a souligné que Trump voudrais maigrir de 5 à 7 kg