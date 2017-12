Bloqués à bord d’un avion, les passagers entonnent des chants de Noël

Les passagers ont entonné des chants de Noël avant le décollage de leur avion –

La neige qui recouvrait la piste a retardé le décollage de l’appareil.

Une belle histoire de Noël. Jeudi, c’est en musique que les passagers d’un vol de la compagnie United Airlines ont patienté alors que l’appareil était cloué au sol en raison de la couche de neige qui recouvrait la piste de l’aéroport de Denver, aux États-Unis.

Le temps que les déneigeuses déblayent la piste, deux passagers, accompagnés d’une mandoline, se sont levés pour entonner quelques chants de Noël, dont le fameux Jingle Bells. Ils ont par ailleurs été rejoints par un agent de bord muni de son ukulélé. Une jolie scène qui a permis aux personnes présentes à bord de profiter d’un avant-goût de Noël.

L’avion, qui devait se rendre à Dulles (Virginie), a accusé plus d’une heure et demi de retard. « J’ai fait des centaines de milliers de kilomètres en avion, […] travaillé et volé sur quatre continents, et c’est la première fois que je voix ça. Super à voir. Mes filles de 3 et 5 ans ont apprécié », a écrit le passager à l’origine de cette vidéo.