Salvatore Bocchetti

© Valery Шарифулин/TASS, archives

DUBAÏ, ÉMIRATS arabes unis/ 13 janvier. /Corr. TASS Maxime Алланазаров/. Moscou, « Locomotive » est justement en tête dans le championnat de Russie de football après « l’automne » de la saison, cependant, « Spartacus » est capable de le rattraper. Une telle opinion TASS a exprimé l’italien, le défenseur rouge et le blanc Salvatore Bocchetti.

Voir aussi

Brésiliens légionnaires « Spartacus » Luiz Adriano et Pedro Rocha de profit sur la collecte de l’équipe dans les ÉMIRATS arabes unis

Les négociations de « Spartacus » avec « Santos » de transfert de Verissimo se poursuivront la semaine prochaine

MÉDIAS: Young Boys ne vend pas un footballeur Nuhu « Agattuso du mercato

Après 20 tours du championnat de Russie « Locomotive » en tête dans le classement, en achevant de 45 points. « Spartacus » prend la troisième place, derrière les cheminots huit points. Entre eux se trouve à saint-pétersbourg « Zénith », qui a un tel nombre de points que le « Spartacus », mais d’avance sur le rouge et le blanc sur d’autres indicateurs.

« Pour moi, la surprise d’écart de la deuxième place. En soi, le leadership de « Locomotive » ne surprend pas – ils ont une bonne équipe », explique – t-il.

L’italien est sûr que la « Agattuso permettre de rattraper le leader. « Le premier jeu [après une pause dans le championnat] comme à la fois contre la « Locomotive », si nous parvenons à vaincre, psychologiquement, nous allons plus forte, a déclaré Bocchetti. – Même si ce sera un tirage au sort, nous avons encore neuf matchs. Faut gagner chaque match, à ne pas s’attarder sur ses rivaux, et alors tout devient possible, même si tout le monde vous dira que la « Locomotive » est déjà champion, nous ne devons pas nous arrêter ».

« Au début de tous ont été dans la tourmente »

Selon Bocchetti, après le premier en 16 ans de championnat du titre de « Spartacus » est devenu plus confiant en soi. « Avant, ce sentiment n’était pas. Dans ce cas, je ne dirais pas que la pression de la part des fans et de la presse de la commande. On peut se rappeler le début de la saison, le moment où nous avons perdu beaucoup de points dans les matchs qui devaient gagner », dit – il.

Voir aussi

Le footballeur de « Spartacus » Samsonov a rejoint le SKA-Khabarovsk »

Joueur de football Sergey Eremenko est arrivé à afficher dans le « Spartacus »

Le footballeur « Latium » Mauricio ne négocie pas sur le retour dans « Spartacus »

Après un mauvais départ (3 victoires en 10 points de départ des tours), comme l’a admis le défenseur, au sein de l’équipe étaient dans la confusion, personne ne comprenait pourquoi il se passait. « À bien des égards un tournant devenu le match contre les « Activités » (à 10 m touré, 2:2 – env. TASS), tout le monde a compris que ce n’est pas le changer, on peut mal tomber vers le bas. Les gens ont commencé à dire que la couleur a été conquis par hasard », – a déclaré le défenseur.

Les italiens à peine réussi à trouver les raisons de cette intervention. « Peut-être, le tout dans la tête, où se sont calmés, où pensé que nous pouvons battre n’importe quelle équipe », estime – t-il.

« Mais ce n’est pas viable. Nous avons à l’heure se sont réunis, ont parlé et ont commencé à corriger la situation », – a déclaré l’interlocuteur de TASS.

Du 11 au 20-ème tour de l’équipe n’a subi aucune défaite, après avoir obtenu de sept victoires et trois nuls.

« Liverpool n’ont pas le temps de comprendre ce qui est arrivé »

La première de la saison 2012/13 campagne dans la Ligue des champions s’est achevée pour « Spartacus » le grand invité de la défaite de Liverpool avec un score de 1:7. L’équipe a pris la troisième place en phase de groupes, n’a pas pu sortir dans les séries éliminatoires de la Ligue des champions et continuera à еврокубковое performance dans le Championnat d’Europe, où, en 1/16 de finale affrontera l’espagnol de l’Athletic club.

Voir aussi

Les joueurs de « Spartacus » ont subi un examen médical avant le premier hiver de la collecte

L’agent de Varga considère la modeste somme de £20 millions pour l’attaquant de « Spartacus » Zé Luís

MÉDIAS: « Everton » intéressé par l’acquisition d’un footballeur de « Spartacus » Промеса

« Personne n’a eu le temps de comprendre ce qui est arrivé dans ce match, à la 15e minute, nous avons déjà perdu avec un score de 0:3 – souvenir interlocuteur TASS. – Quand c’est le cas, dans ma tête quelque chose claque et les jambes sont déjà désobéir à toi. Ce n’était pas notre jour, je pense que les fans comprennent aussi cela et essayer d’oublier ce match dès que possible ».

Le défenseur a noté que dans cette situation, l’excuse de ne pas chercher la peine. « Cela ne devait pas arriver à l’avenir, ajoute – t-il. – Pour moi, ce était la première fois, jamais mon équipe ne manque de sept têtes. Devant les fans tourné laid, ils arrivaient en Angleterre nous soutenir ».

Selon l’italien, il n’a pas de prêter attention à обрушившуюся sur l’équipe après la défaite de la critique: « franchement, les mots de soutien. Bien sûr, il y avait ceux qui ont voulu l’offenser ou essayé quelque blesser, mais je ne fais pas attention c’est pas de facteurs de forme. La même chose s’applique à la presse: si tu lis sur lui-même bon, tu peux intimider le nez, et si le mauvais, tu seras à l’expérience. C’est distrayant de travail, de mieux se concentrer sur les points positifs ».

« Cette équipe peut gagner la Ligue de l’Europe »

Voir aussi

« Spartacus », a annoncé le renouvellement du contrat avec le joueur de l’Ещенко

Le match de 1/4 de finale de la Coupe de Russie de football « kuban » – « Spartacus », se tiendra le 28 février

Le jeu de « Spartacus » – « Zénith » est devenu le plus célèbre de la diffusion de l’automne sur le « Match de la télévision »

Bocchetti assure que la commande n’est pas à mettre devant les objectifs à long terme sur le tournoi. « Nous ne devons pas penser à quelque chose de concret, la suite dans le futur, en premier lieu, nous devons gagner à la maison « l’Athlétisme », a déclaré le défenseur. – Besoin de créer pour lui-même les conditions les plus favorables avant son match. Si la maison nous jouerons un match nul, il peut s’excès de nerfs, le premier match est très important pour nous en termes psychologiques ».

Dans le même temps, l’italien estime que l’équipe de forces à remporter le tournoi. Les « bons joueurs chez nous existe – t-il assuré. – Mais l’europa League est un tournoi fort, y jouent des commandes telles que « Napoli », « l’Arsenal », дортмундская le Borussia dortmund, Atletico madrid. Tout d’abord, nous devons penser à chaque jeu.

« Spartacus » a commencé les préparatifs de la deuxième partie de la saison, le 8 janvier, le lendemain, l’équipe s’est rendue à un rassemblement dans la ville de Dubaï. Le premier match contre l’Athletic club se tiendra à Moscou le 15 février, la réponse en Espagne, le 22 février.