Боярская et sur le Territoire de l’acier mérités des artistes de la fédération de RUSSIE

Danila Kozlovsky

© Alexander Shcherbak/TASS

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE, Vladimir Poutine, pour le développement de la culture nationale a attribué les ordres de l’acteur Yuri Каюрова et l’actrice Ludmila Максакову, a également attribué un certain nombre d’acteurs de la vocation de l’artiste Émérite de la fédération de RUSSIE, y compris – Élisabeth de Boyard et Daniel de Козловскому. Un décret publié vendredi sur le portail officiel d’informations juridiques.

Avec le libellé « Pour la grande contribution au développement de la culture et de l’art, de nombreuses années de développement » artiste de l’Etat du Petit théâtre Yuri Каюров décoré de l’ordre « Pour mérites devant la Patrie » iv degré, actrice du théâtre académique d’État de lui. Vakhtangov Ludmilla de la Source – l’ordre « Pour mérites devant la Patrie » (III) le degré. Ce même décret, le président a attribué le titre d’artiste Émérite de la fédération de RUSSIE de dix artistes, dont l’actrice Elizabeth Boyard et l’acteur Daniel Козловскому. En outre, le titre honorifique artiste Émérite de la fédération de RUSSIE définie artistique chef au Grand théâtre dramatique. Товстоногова André Grande.

Le chef de l’etat a également récompensé l’ordre « Pour mérites devant la Patrie » (III) le degré de chapitre de la Fédération de tennis de la Russie de Şamil Тарпищева – « pour la grande contribution au développement de la culture physique et des sports, de la patrie ». À son tour, pour sa grande contribution à la mise en œuvre de la politique étrangère de la Russie de l’ordre d’Alexandre Nevski a été décerné → Alexandre Грушко. Des ordres « Pour mérites devant la Patrie » (III) et (IV) le degré attribués, respectivement, les gouverneurs de la région de Koursk Alexandre Mikhaïlov et de Kostroma Sergey C’. Le ministre de la construction et du LOGEMENT Michael Men marquée par un signe de distinction « service parfait » XXV ans.

Pour son activité législative de la médaille de l’ordre « Pour mérites devant la Patrie » (II) le degré attribué le sénateur de la région de Lipetsk Maxime Кавджарадзе et premier vice-думского du comité de travail, соцполитике et d’affaires de vétérans de Michael Tarasenko.

Dans ce même décret récompensés par le directeur de « KAMAZ-Motorsport » Vladimir Chagin et chef du design et de la division des technologies de la même société Sergey Савостин – « pour sa grande contribution à la victoire de l’équipe « KAMAZ-master » dans les internationaux du rallye-marathon « Dakar-2017 » et « africa Eco Vol-2017 ». En outre, Poutine a un certain nombre de personnel « Совкомфлота » pour la mise en œuvre d’un projet de création d’une première dans le monde de déglaçage, le pétrolier-d’un tracteur routier pour le transport de gaz naturel liquéfié « Christophe de Margerie » et un certain nombre d’employés des chemins de fer – pour la mise en œuvre du projet de construction du chemin de fer en contournant l’Ukraine sur un terrain de Журавка – Millerovo.