Bondartchouk, les Polonais et les producteurs ont soutenu le Ministère de la culture dans la question de la rationalisation de premières de films

MOSCOU, le 18 janvier. /TASS/. Le chef du conseil Public pour la Ministère de la culture de Yuri Polonais, le cinéaste Fiodor Bondartchouk, co-fondateur de la compagnie de cinma Art Pictures Studio Dmitri Рудковский, producteur de cinéma, Pierre Ануров et directeur général de la société Twentieth century Fox de la CEI » Vadim Smirnov ont demandé au premier ministre de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev à la lettre, qui ont soutenu la position du Ministère russe de la culture nationale sur les films. Une copie de la lettre une TASS.

« Grâce à l’appui de l’état, nos films recueillent à la fois plus d’argent et les spectateurs. Au cours des cinq dernières années, la croissance – plus de 120%. Ceci est réalisé grâce à la construction et la rénovation des cinémas dans de petites villes, le programme spécial pour les villages, financière et le soutien à l’industrie nationale du cinéma, – dit dans la lettre. Aussi, le ministère utilise activement pour soutenir les films nationaux « раздвижку communiqués de presse » sous nos premières sont sélectionnées les meilleures dates, les concurrents étrangers sont décalés (en aucun cas, ne sont pas interdits!) ».

Selon les signataires, les déclarations des structures commerciales de « brut de l’intervention dans les activités de » « signifient seulement que ces structures sont tout simplement la défense de leurs intérêts, en essayant de se couvrir les intérêts des téléspectateurs ». « Bien sûr, les réseaux de cinémas plus rentable de louer un étranger de cinéma, parce que jusqu’à ce qu’il recueille plus d’argent », relèvent les auteurs.

Mercredi dans les cinémas russes ont reçu la notification par les entreprises titulaires de droits, que, par décision du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE, la sortie de la location du film « les Aventures de Paddington 2 » est transféré à partir du 18 janvier au 1er février 2018. Le service de presse de la société-прокатчика « volga pourrait » a noté que la date de modification dans les relations avec la sortie d’une autre.

À cet égard, l’Association des propriétaires de cinémas a publié jeudi sur sa page Facebook une lettre ouverte au président du gouvernement demandant de « faire attention à la situation actuelle dans l’industrie cinématographique russe, associée à la cohérente et une amplification administrative de régulation au cours des dernières années ».

Auprès de l’office même a déclaré que la profession a été informé à l’avance sur le transfert de la date prévue pour la sortie. Le ministère de la culture a demandé dans les organes de contrôle afin de vérifier la légalité de début des ventes de billets pour le film « les Aventures de Paddington 2 » le 18 janvier – avant la réception de laminage.