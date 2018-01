L’image du film « le Mouvement vers le haut »

© filmpro.ru

MOSCOU, le 12 janvier. /TASS/. Sportif, le drame de « Mouvement vers le haut », sorti en location, le 28 décembre, a rassemblé plus de 1,5 milliards de roubles, selon les données préliminaires fédéral unique du système d’information automatisé d’informations sur les projections de films dans les cinémas (ЕАИС).

Le nouvel an les frais de l’oeuvre s’élève à plus de 108 millions de roubles, et au cours de la deuxième week-end encore près de 634 millions de roubles. Depuis la sortie du film et jusqu’à la fin des vacances de noël ses regardé 428 milliers de spectateurs sur 28 milliers de session, pour le deuxième week – end a déjà 2,3 millions de téléspectateurs. Général frais dépassé 1,5 milliards de roubles.

Voir aussi

Le film « le Mouvement vers le haut » est devenu le leader de du nouvel an de la location en Russie

La version piratée du film « le Mouvement vers le haut » enlevé près de 150 sites

Box-office des films russes en 2017 ont représenté 13 milliards de roubles

Action dramatique « un Mouvement vers le haut » raconte l’histoire d’un match entre les équipes de l’union soviétique et les etats-UNIS en finale du tournoi de basket-ball du XXE jeux Olympiques d’été de 1972, qui a eu lieu à Munich. Dans le film réalisé par Anton Мегердичева vedette de Vladimir Machkov, André Смоляков, Sergei Garmash, Marat Basharov, Victoria Tolstoganova, Ivan Kolesnikov, Cyril Lièvres, Zilvinas Тратас et d’autres. Sur le rôle de l’entraîneur de l’équipe américaine de Hank Айбы invité John Сэвиджа, acteur américain, multiple nominé pour « Oscar ».

Un projet également travaillé sur le canal de la « Russie 1 » est dirigé par Anton Златопольским et la compagnie « Central partnership dirigé par Paul Степановым.