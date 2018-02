Braquage à Ixelles: 25.000 euros de bijoux volés à un réfugié syrien

Un atelier de bijou à Ixelles s’est fait braquer vendredi. Une épreuve pour la propriétaire mais aussi pour l’un de ses confrères, réfugié syrien. Elle lui a ouvert les portes de son atelier pour qu’il puisse exercer son métier ici en Belgique et se construire une clientèle. Aujourd’hui, les deux bijoutiers ont tout perdu.

Vendredi après-midi, Martine Hermans-Frisvold, créatrice de bijoux épidermiques, croit ouvrir à un livreur dans son atelier à Ixelles. « Ils étaient deux. Le premier a gardé son casque de moto sur la tête. Quand je lui ai demandé de le retirer, il a braqué une arme sur nous. Il nous a ordonné de nous mettre par terre dans l’atelier. »

Martine se couche et protège ses deux stagiaires. « Il m’a demandé d’ouvrir la porte du coffre. Je n’ai pas osé le faire alors il l’a ouvert lui même et a pris tout ce qu’il y avait dedans. Il a aussi emmené les bijoux qui étaient en réparation. »

Ces réparations étaient travaillées par Pierre Makdis, un réfugié syrien, lui aussi bijoutier. Son diplôme n’est pas reconnu chez nous mais qu’à cela ne tienne, il a repris des études à l’Institut des Arts et Métiers tout en travaillant chez Martine. C’est grâce à son talent et sa précision qu’il a trouvé cette place et tissé un réseau de clients. Mais aujourd’hui, il a tout perdu.

« Le jour où le voleur est passé m’a rappelé le jour où j’ai presque tout perdu en Syrie, mon atelier, ma vie là-bas. Je me suis souvenu de ce jour-là. Ça me touche beaucoup. »

Pierre a perdu pour 25.000 euros de marchandises, tout comme Martine. Si certains clients se sont montrés indulgents, il attend encore la réponse des autres… car rien n’était assuré.