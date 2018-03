Brexit: Euroclear déménage son holding de Londres à Bruxelles

Le spécialiste du règlement de transactions sur titres Euroclear va déménager sa holding de Londres à Bruxelles, annonce le journal Financial Times mercredi. Le déménagement se fera plus tard dans l’année et en préparation du Brexit.

Des impôts payés en Belgique

La plupart des opérations d’Euroclear sont déjà établies à Bruxelles. Son siège le sera désormais aussi et l’entreprise paiera dès lors ses impôts en Belgique.

Les opérations de la société sont cruciales pour le fonctionnement quotidien des marchés financiers. Elle a en main quelque 28.600 milliards d’actifs, principalement des obligations d’État ou des liquidités, qui peuvent être utilisés par des investisseurs pour négocier des titres ou des produits dérivés. L’an dernier, Euroclear avait réalisé une augmentation de 10% de ses transactions.

Transfert après l’été

Euroclear avait été fondée il y a 50 ans en tant que holding britannique et payait ses impôts en Suisse. Elle va créer une filiale spécifique pour ses opérations au Royaume-Uni.

« Nous souhaitions nous établir dans la zone euro et avons choisi la Belgique, là où la plupart de nos opérations se situent. Nous préparons actuellement le transfert qui doit être effectué après l’été », a déclaré le CEO Lieve Mostrey au Financial Times.