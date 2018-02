Brexit: Londres refusera un accord remettant en cause l’intégrité du pays

La Première ministre britannique Theresa May a averti mercredi qu’elle n’accepterait jamais un accord remettant en cause l’intégrité constitutionnelle du Royaume-Uni, commentant le projet de traité scellant le Brexit publié par Bruxelles mercredi, qui mentionne l’Irlande.

« Nous restons fidèles à tous les engagements pris en décembre mais le projet d’accord publié par la Commission (européenne), s’il est mis en oeuvre, nuirait au marché commun britannique et menacerait l’intégrité constitutionnelle du Royaume-Uni en créant une frontière douanière et réglementaire en mer d’Irlande et aucun Premier ministre britannique ne l’acceptera », a-t-elle déclaré devant le Parlement.

« Je le dirai de manière très claire au président (de la Commission européenne Jean-Claude) Juncker et aux autres que nous ne le ferons jamais », a insisté Mme May, alors que la question de la frontière entre la province britannique d’Irlande du Nord et la République d’Irlande apparaît comme le dossier le plus problématique entre Londres et Bruxelles.